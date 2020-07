Dell lance son nouveau PC de bureau XPS et de nouveaux écrans

Dell a donné un nouveau look à son PC de bureau XPS, avec un châssis plus petit et beaucoup plus attrayant que la précédente itération. Les changements les plus importants sont faciles à repérer, notamment le fait que la moitié de l’avant du boîtier ne comporte qu’une grosse entrée d’air pour le maintenir au frais.

Dell a également réaligné le panneau d’entrée/sortie avant composé de trois ports USB 3.1 Type-A Gen 1, d’un port USB 3.1 Type-C Gen 1, d’une prise casque et d’un emplacement pour carte SD sur le côté droit. Et aussi moderne que cela puisse paraître, il comprend toujours un bon vieux lecteur de disque avec la possibilité de passer à un graveur Blu-ray.

La grande différence à l’intérieur du nouvel ordinateur de bureau XPS est le passage aux processeurs Intel de 10e génération. Le modèle le plus abordable est à 899 euros et est configuré avec le processeur Intel Core i3-10100 et 8 Go de RAM DDR4 cadencés à 2 666 MHz (avec une prise en charge jusqu’à 128 Go de RAM). Le stockage commence avec un disque dur SATA de 1 To à 7 200 tr/min, mais il existe des options pour passer à un disque SATA avec un NVMe M.2 SSD en sus, ou seulement le disque M.2.

En plus du stockage et de la mémoire vive, vous pouvez modifier la plupart de ce qui se trouve à l’intérieur selon vos goûts et votre budget, grâce à la prise en charge des processeurs haut de gamme comme les puces Core i7-10700K et i9-10900K d’Intel.

Dell ne fabrique pas actuellement de versions AMD de cette machine.

Puissante petite bête

Pour la partie graphique, le XPS Desktop prend en charge un GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 Super ou Radeon RX 5700 XT d’AMD. En fonction de la carte graphique choisie, Dell inclura une alimentation de 360 ou 500 W. Pour les baies et les emplacements d’extension, le PC de bureau XPS prend en charge jusqu’à deux disques durs et deux SSD, et il dispose de quatre emplacements DIMM pour de la RAM supplémentaire, et de trois emplacements PCIe au total (1 voie, 4 voies, 16 voies).

Le châssis sera disponible en deux coloris, Mineral White et Night Sky. Selon Dell, ce boîtier a une capacité de 19 litres, contre 24 litres pour le modèle précédent. Il s’agit d’une mesure que les entreprises utilisent pour juger de l’espace intérieur des composants, et non du liquide. Sur le plan des dimensions, le nouveau XPS Desktop est compact, avec ses dimensions de 367 x 169 x 308 mm pour un poids de 6,3 kg.

De nouveaux écrans

Mais, un PC de bureau a besoin d’un écran, et Dell a de nombreuses options à sa disposition. Pour cela, Dell dispose de trois nouveaux écrans de la série S, allant de 27 à 32 pouces, avec des haut-parleurs intégrés, une couverture des couleurs de 99 % sRGB et la technologie AMD FreeSync.

À noter en particulier l’écran Dell de 32 pouces courbé avec une résolution 4K (S3221QS), qui est équipé de deux haut-parleurs de 5W. Si vous voulez quelque chose de moins courbé (et de moins cher), vous pouvez vous tourner vers l’écran Dell 27 4K (S2721QS) ou l’écran Dell 27 QHD (S2721DS), qui sont tous deux dotés d’un affichage IPS.

Le prix de ces moniteurs varie entre 349 et 499 dollars, en fonction de leur taille et de leur résolution. Les trois moniteurs seront disponibles à partir du 20 août.