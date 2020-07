Android 10 enregistre le taux d’adoption le plus rapide d’Android à ce jour

Google ne partage plus de données sur le nombre d’appareils qui fonctionnent avec chaque version d’Android, mais aujourd’hui, la société se vante de l’adoption d’Android 10 en examinant plus en détail comment le déploiement de cette version du système d’exploitation s’est amélioré.

Plus précisément, Google affirme que l’adoption d’Android 10 a été plus rapide que toute autre version d’Android, puisqu’il a réussi à atteindre 100 millions d’appareils en seulement 5 mois après son lancement. Cela signifie que son adoption est 28 % plus rapide que celle de Android Pie. Google s’est longtemps battu pour que les fabricants d’appareils mettent à jour leurs anciens appareils avec la dernière version d’Android, et cela semble (enfin) porter ses fruits.

Au cas où vous vous demanderiez comment cela est possible, Google affirme que tout se résume à ses améliorations pour livrer les mises à jour plus efficacement et beaucoup plus rapidement aux appareils Android. En effet, Google attribue ce taux d’adoption plus rapide aux améliorations que la société a apportées au fil des ans, comme le projet Treble d’Android Oreo et le projet Mainline d’Android 10.

Le géant de la recherche souligne les améliorations apportées au Google Play, notamment les mises à jour du système d’exploitation.

« Dans Android 10, nous avons commencé à mettre à jour des composants de l’OS directement avec les mises à jour du système Google Play (Project Mainline). Mainline fournit des mises à jour de sécurité et de confidentialité pour le système d’exploitation d’une manière analogue aux applications — depuis Google Play. Par exemple, lors de notre dernier déploiement, nous avons directement mis à jour 285 millions d’appareils avec des correctifs pour les vulnérabilités de sécurité », explique Google.

Android 11 bientôt disponible

La société basée à Mountain View se vante également du projet Treble, qui a largement contribué à l’amélioration rapide de l’adoption d’Android 10 après le lancement. « L’introduction du projet Treble par Oreo a créé une séparation système/fournisseur pour une séparation beaucoup plus nette des dépendances OEM et SoC du reste de la base de code. Cet effort a accéléré l’adoption d’Android Pie par x 2,5. Chaque appareil Android qui précharge le Google Play Store est conforme à Treble depuis ce moment », explique la société.

À l’heure actuelle, Google travaille déjà sur Android 11, et des versions de test sont également disponibles en téléchargement. Selon le calendrier de sortie habituel, la nouvelle version d’Android devrait être disponible pour tout le monde pendant l’été, puis pour le reste de l’écosystème dans les prochains mois. Espérons qu’elle réussira à poursuivre la tendance avec Android 11 lorsqu’il sera lancé.