Google tease l’étrange design de sa nouvelle enceinte connectée Nest

Au début, il s’agissait de boîtes rectangulaires. Puis, elles sont devenues de petits objets ronds. Au fil des ans, les enceintes connectées ont changé de forme et aujourd’hui, Google semble envisager une nouvelle révolution dans la conception de ses enceintes.

Google a réagi à la révélation par inadvertance d’une nouvelle enceinte connectée Nest par le biais de dépôts réglementaires en confirmant son existence. L’entreprise a envoyé une photo officielle de l’appareil, en faisant uniquement référence à ce sur quoi l’équipe du Nest travaille depuis chez elle.

L’enceinte se situe entre la Nest Mini et la Google Home Max, plus grande, avec une capacité analogue à se tenir verticalement. La photo la montre recouverte dans un tissu bleu, tandis que les photos qui ont circulé sur les dépôts montrent un design gris plus neutre. Google a également partagé une brève vidéo de teasing qui montre l’enceinte utilisée en arrière-plan, y compris une variante de couleur rose.

Here’s the 13 second video they shared with us. pic.twitter.com/TMw9HSeSbC —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 10, 2020

La fin de la vidéo est particulièrement importante, juste parce que la petite fille entre dans la pièce en la tenant dans sa main. C’est une réelle interrogation, car cela pourrait signifier que la nouvelle enceinte connectée Nest est alimentée par une batterie. C’est plausible parce que dans la vidéo, on ne voit vraiment aucun des cordons reliés à l’enceinte dans aucune des scènes, à part l’image qui a été envoyée.

Si cela s’avère exact, ce sera le premier produit de la gamme d’enceintes Google à être vraiment portable.

À quand le lancement ?

Au-delà de cela, je suis impatient de voir quelles autres fonctionnalités elle offrira. Il est vraiment intéressant de voir Google mettre un design assez inhabituel pour sa prochaine enceinte connectée, quelque chose dont elle pourrait avoir besoin pour se démarquer dans un marché déjà hautement concurrentiel et bondé. Reste à savoir si le son sera aussi bon, bien que l’espace plus grand laisse présager qu’il sera meilleur que l’ancienne Google Home.

Quant à la date de lancement, elle est inconnue pour le moment.