Un iPad Pro de 12.9 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces avec un écran Mini-LED en 2021 ?

Un iPad Pro de 12.9 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces avec un écran Mini-LED en 2021 ?

Apple a peut-être lancé un nouvel iPad Pro il y a quelques mois à peine, mais la société se prépare apparemment à ajouter d’autres modèles à la gamme dans les mois à venir. Selon un nouveau rapport de TrendForce, la société travaille sur un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces. L’appareil sera équipé d’un écran Mini-LED et sera lancé dans le courant de l’année.

Cette technologie promet des rapports de contraste élevés, une gamme dynamique importante et une riche palette de couleurs. Pour atteindre la haute saturation des couleurs grâce à une gradation locale et un rapport de contraste impressionnant, l’iPad Pro sera équipé de 10 384 puces Mini-LED. Le rapport suggère que cela pourrait poser un grand défi aux fabricants pour répondre aux demandes de faible coût et de taux de rendement élevé.

Si l’iPad Pro susmentionné sera le premier appareil Mini-LED d’Apple, il ne sera certainement pas le dernier. La rumeur veut que la société lance un MacBook Pro de 16 pouces et un nouveau MacBook Pro de 14 pouces avec la nouvelle technologie d’affichage Mini-LED au cours du premier semestre de l’année prochaine. En termes d’affichage, les rapports de contraste de la technologie Mini-LED peuvent aller jusqu’à 1000000:1. En comparaison, la génération actuelle d’écrans offre généralement un rapport de 10000:1. Le rapport suggère également que la nouvelle technologie d’affichage est « très fiable », car elle peut maintenir une fonctionnalité complète et également fournir une luminosité constante dans des températures difficiles allant de -10 degrés Celsius à 60 degrés Celsius.

Avec l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine, le rapport suggère qu’Apple pourrait s’approvisionner en écrans Mini-LED auprès de fournisseurs taïwanais, ce qui garantirait une chaîne d’approvisionnement stable pour la marque et l’aiderait également à éviter d’être prise du mauvais côté de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le rapport de TrendForce est conforme à une note d’investisseur rédigée en début d’année par l’analyste de TF Securities, Ming-Chi Kuo. Selon lui, le géant Cupertino travaillait sur au moins six produits avec des écrans Mini-LED. Ces appareils comprendraient un iPad Pro de 12,9 pouces, un iPad de 10,2 pouces, un iPad mini de 7,9 pouces, un iMac Pro de 27 pouces, un MacBook Pro de 14 pouces et un modèle de MacBook Pro de 16 pouces. Tous ces appareils, a-t-il affirmé, devaient être commercialisés avant la fin de l’année 2021.

Apple souhaite innover

L’année dernière, Kuo avait affirmé que la première vague de produits Mini-LED d’Apple serait annoncée au 3e trimestre 2020. Cependant, il a modifié son calendrier pour le 4e trimestre de cette année. Maintenant, il semble que ces appareils ne verront pas le jour avant l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment les choses se passeront dans les mois à venir.