Microsoft travaille déjà sur le Surface Duo 2, et s'initie dans le développement d'Android

Il n’est pas rare que des entreprises technologiques lancent des produits qui n’auront jamais de suite, soit parce qu’ils n’ont pas eu la popularité escomptée, soit parce qu’ils ne se sont pas bien vendus, voire les deux. Parfois, ces produits uniques ne bénéficient même pas du support qui leur est dû en ce qui concerne le service clientèle ou, dans le cas des appareils informatiques, les mises à jour logicielles.

Les consommateurs recherchent des signes indiquant qu’une entreprise investit dans un produit, au-delà du simple lancement et de la vente, et l’oublie ensuite. La dernière initiative commerciale de Microsoft pourrait bien être le signe que l’entreprise est prête à s’engager sur le long terme avec son smartphone Android le plus ambitieux à ce jour.

Microsoft a beaucoup parlé de son Surface Duo qui offre un facteur de forme pliable à double écran et une intégration Android, mais la firme ne l’a toujours pas sorti. Néanmoins, il semble que la firme américaine travaille déjà sur un successeur. Android Central rapporte que Microsoft travaille actuellement sur un « Surface Duo V2 », citant ses sources proches du sujet. Malheureusement, hormis l’existence de ce dernier, nous n’avons aucune information sur ses spécifications.

Néanmoins, le modèle de première génération présenté à la fin de l’année dernière a un processeur Snapdragon 855. On peut donc supposer qu’une mise à niveau du processeur est en cours, ainsi qu’une connectivité 5G peut-être.

Le passage à un écran pliable serait également une étape logique pour un Surface Duo de nouvelle génération, à condition que la technologie ait suffisamment mûri et que Microsoft ne soit pas trop attachée aux doubles écrans.

Le rachat de Movial

Android Central signale également que Microsoft développe en interne le développement d’Android pour le Surface Duo. La société de Redmond s’est apparemment appuyée sur une entreprise tierce, Movial, pour développer Android pour son smartphone pliable, et Movial a maintenant été rachetée par Microsoft.

Movial continuera apparemment à fonctionner comme une société indépendante, mais elle déplacera un grand nombre de ses employés dans différents pays. Beaucoup d’entre eux formeront une équipe sous la division « Devices » de Microsoft, vraisemblablement pour continuer à travailler sur le Surface Duo. Cela laisse à penser que Microsoft a l’intention de prendre en charge le dispositif, du moins pour le moment.

Il est donc probable qu’une nouvelle équipe en interne fournira des mises à jour logicielles après le lancement du Surface Duo, ce qui permettra de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Cette équipe serait également responsable d’Android sur le Surface Duo 2.