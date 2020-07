Garmin annonce de nouvelles montres connectées avec recharge solaire

Il y a tout juste un an, Garmin a lancé une smartwatch fenix 6X alimentée par l’énergie solaire — la première montre à énergie solaire jamais sortie. La fenix 6X Pro Solar, comme elle est officiellement nommée, est dotée d’un verre spécial appelé « Power Glass » qui recharge la montre lorsqu’elle est exposée à la lumière du soleil. Aujourd’hui, nous voyons Garmin apporter son verre Power Glass à une gamme de nouvelles montres connectée, augmentant ainsi davantage l’autonomie d’une série d’appareils déjà plébiscités dans ce domaine.

Avant tout, c’est la gamme Instinct qui est équipée de la recharge solaire sur les modèles Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition et Instinct Solar Tactical Edition. Avec un mode d’économie de batterie dédié et un chargement solaire, ces appareils ont une autonomie infinie, selon Garmin. Et si vous comptez surtout sur la charge solaire sans le modèle Battery Saver, vous êtes quand même censé bénéficier de près de 50 jours par charge.

La charge solaire est également en train de faire son apparition dans la tactix Delta, un modèle qui a été développé dès le début en vue d’activités militaires. Grâce à l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, l’autonomie par charge passe de 21 à 24 jours sans rien perdre en termes de capacités lorsqu’il y a une exposition solaire suffisante à l’extérieur (ce qui, pour toutes les montres annoncées aujourd’hui, se traduit par 3 heures dans des conditions de 50 000 lux).

Les fenix 6S et 6S Pro bénéficient tous deux d’une mise à niveau analogue, avec bien sûr une autonomie accrue, à condition de s’entraîner avec une exposition solaire suffisante. Avec la fenix 6S Pro Solar, les utilisateurs peuvent s’attendre à environ 9 jours d’autonomie à l’intérieur et 10,5 jours d’autonomie à l’extérieur avec suffisamment de soleil. La fenix 6 Pro Solar peut quant à elle durer jusqu’à 14 jours à l’intérieur et jusqu’à 16 jours à l’extérieur avec une exposition suffisante au soleil.

Tous les nouveaux modèles disponibles aujourd’hui

Les deux modèles bénéficient également de fonctionnalités supplémentaires, notamment la prise en charge de nouvelles activités, telles que le surf, le VTT (mesure la difficulté et la constance qui évaluent le degré de difficulté d’un parcours, le niveau de fluidité dans les descentes, etc.) et l’escalade en salle (les mesures intègrent le nombre de voies, la distance verticale escaladée, le temps d’escalade, le niveau de difficulté de chaque voie, etc.). « À l’aide d’un profil d’activité Surf, disponible également dans l’Instinct Solar Surf Edition, les surfeurs peuvent suivre des informations essentielles comme le nombre de vagues, le temps passé à surfer, la vitesse maximum et la vague surfée la plus longue », explique Garmin.

La Instinct Solar est la nouvelle montre Garmin la plus abordable avec recharge solaire, puisqu’elle peut achetée aujourd’hui pour 399,99 euros, tandis que la série fenix 6 avec de telles capacités commence à 749,99 euros. La tactix Delta Solar Edition peut être achetée pour 1 099 euros.