Android 11 Beta 2 est disponible, tout est pour les développeurs

La deuxième version bêta publique de Android 11 de Google est arrivée, et la société affirme que le plus important est qu’elle apporte une « stabilité de la plateforme » aux développeurs. En bref, cela signifie que si certaines fonctionnalités peuvent encore changer avant la sortie d’Android 11 au public cet automne, toutes les API et les comportements des applications ont été finalisés dans la bêta 2 d’Android 11.

Les développeurs peuvent donc s’assurer que si leurs applications fonctionnent avec cette version, elles fonctionnent probablement avec la version stable d’Android 11 qui sera disponible plus tard cette année (probablement le 8 septembre).

Entre autres choses, la stabilité de la plateforme signifie que les développeurs peuvent s’habituer aux changements apportés par Android 11 aux autorisations, au stockage et à la mémoire. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais accorder des autorisations uniques pour accéder à l’emplacement, au microphone ou à la caméra d’un appareil plutôt que d’accorder des autorisations permanentes à partir d’une fenêtre contextuelle unique.

En outre, les applications ne peuvent plus accéder à des fichiers appartenant à d’autres applications sur un stockage externe. Enfin, un nouveau système d’allocution de la mémoire plus sûr a été mis en place pour le code natif des applications.

Côté utilisateur ?

Parmi les modifications apportées à l’interface utilisateur, citons les mises à jour concernant les notifications, le multitâche et le contrôle des appareils de la maison connectée. Et, la version bêta 2 d’Android 11 comprend un certain nombre de petits changements d’interface utilisateur et de comportement depuis la première version bêta. L’un des changements les plus utiles est la prise en charge de l’enregistrement audio à partir de votre appareil lors de la capture d’écran.

Android 11 Beta 2 est disponible pour les smartphones Google Pixel 2, 3, 3a et 4 (et leurs variantes XL) et les utilisateurs ont trois façons de l’installer :

S’inscrire à une mise à jour over-the-air (OTA) Utiliser l’interface Web Android Flash Tool de Google Télécharger une image d’usine pour votre appareil et l’installer manuellement.

Il y a de fortes chances que la version bêta 2 d’Android 11 soit disponible pour certains smartphones tiers (comme les récents appareils OnePlus) dans les jours et les semaines à venir.