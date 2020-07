Une photo prétend montrer le design de la boîte de l’iPhone 12

Le futur iPhone 12 d’Apple sera évidemment accompagné d’une série d’améliorations majeures, dont le support de la connectivité 5G pour toute la gamme. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude quelles seront les caractéristiques du nouveau modèle, de nombreuses fuites sont souvent proches de la vérité et cette fois-ci, il est probable qu’il n’en soit pas autrement.

Mais en même temps, le géant à la pomme croquée devrait aussi introduire un changement assez controversé : le chargeur ne serait plus livré dans la boîte, ce qui obligerait les acheteurs à dépenser plus pour l’obtenir. Néanmoins, jusqu’à présent, tous ces détails sont basés sur des rumeurs non confirmées, car Apple elle-même a évidemment essayé de rester hermétique sur tout ce qui concerne sa future gamme d’iPhone 12.

Aujourd’hui, une fuite d’une boîte de l’iPhone 12 par Concepts iPhone pourrait rétablir la vérité à ce sujet, car elle confirme qu’il n’y a pas de place pour un chargeur en raison d’un design plus fin.

En d’autres termes, la boîte de l’iPhone 12 sera plus petite qu’auparavant, et cela parce qu’il n’y a pas besoin de place supplémentaire puisqu’un chargeur ne sera pas proposé.

Quant au choix douteux d’Apple de ne pas proposer de chargeur dans la boîte de l’iPhone 12, il semble que tout repose sur la tentative de la société de maintenir le prix au même niveau que par le passé malgré l’ajout de nouvelles technologies révolutionnaires.

Par exemple, tous les modèles de la gamme d’iPhone 12 devraient être compatibles 5G, ce qui augmentera évidemment le coût de production des smartphones. Mais en retirant le chargeur de la boîte, Apple pourrait en fait être en mesure de maintenir les prix actuels de l’iPhone pour cette nouvelle série.

Pas d’écouteurs non plus

Selon MacRumors, l’analyste Jeff Pu prévoit que l’iPhone 12 aura un prix de départ de 749 dollars, soit 50 dollars de plus que le prix de départ actuel de l’iPhone 11. Ce prix plus élevé serait dû à l’inclusion d’un écran OLED et de la 5G. Le modèle de base de l’iPhone 12 devrait être doté d’un écran de 5,4 pouces, tandis que la version plus grande de 6,1 pouces sera probablement vendue 50 à 100 dollars de plus que le prix de départ.

Bien sûr, les clients d’Apple qui possèdent déjà un iPhone avec un chargeur livré dans la boîte ne seront pas affectés, à moins qu’ils ne veuillent vendre ou donner l’appareil à quelqu’un d’autre. Dans ce cas, l’achat d’un chargeur est à peu près la seule solution possible s’ils ont l’intention d’acheter un iPhone de nouvelle génération. Et, ce ne sera pas le seul élément absent de la boîte : Apple ne devrait pas inclure les écouteurs EarPods dans la boîte.

De trop pour les acheteurs ?