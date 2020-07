Le OnePlus Nord aura 4 caméras à l’arrière, dont un capteur de 48 mégapixels

Le futur smartphone abordable de OnePlus, le OnePlus Nord, sera équipé d’un bloc de caméras à quadruple capteur photo à l’arrière. C’est ce qu’affirme Android Central, qui prétend avoir obtenu ses informations d’un initié de OnePlus.

En outre, le rapport révèle que le système comprendra un capteur primaire de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 8 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un objectif de portrait de 2 mégapixels. La rumeur voulait que le smartphone se vante de 4 capteurs, information que le dernier rapport semble confirmer pour de bon.

En outre, le OnePlus Nord devrait également être équipé de deux caméras à l’avant. Selon des rumeurs antérieures, il sera équipé d’une caméra principale de 32 mégapixels et d’un capteur de 8 mégapixels. Tout cela est conforme à l’affirmation du co-fondateur, Carl Pei, selon laquelle l’appareil offrira une « expérience de caméra niveau premium ». Cependant, nous ne connaissons pas encore la marque et le modèle exact des capteurs. Il est donc difficile de se prononcer avec certitude à ce jour.

Le OnePlus Nord, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, sera dévoilé le 21 juillet. Il s’agira d’un événement exclusivement numérique, comme prévu, en raison de la pandémie. Selon l’entreprise, il s’agira également d’une « première mondiale » pour le lancement d’un dispositif en réalité augmentée qui permettra aux téléspectateurs d’interagir virtuellement avec l’appareil.

Moins de 500 dollars ?

Du côté des spécifications, il devrait être livré avec le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, de 6 Go de mémoire vive (RAM) et 128 Go de stockage interne. Il sera également équipé d’une batterie d’une capacité de 4 300 mAh avec une charge Warp 30T prête à l’emploi. Il disposerait également d’un écran de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déjà confirmé que le OnePlus Nord coûtera moins de 500 dollars au niveau mondial. Cependant, on ne connaît pas encore son prix sur le marché français.