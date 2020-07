Intel annonce Thunderbolt 4 : une vitesse de 40 Gb/s, et un support d’affichage 8K

Intel a révélé pour la première fois Thunderbolt 4 lors de sa présentation au CES 2020 plus tôt cette année. La société n’a pas communiqué de détails majeurs sur le standard Thunderbolt 4 lors de cet événement. Mais cette semaine, elle a officiellement révélé tout ce qu’il y a à savoir sur ce port de nouvelle génération qui équipera la plupart des ordinateurs portables dans les années à venir.

Tout d’abord, répondons à la question la plus importante de toutes : quelles sont les nouveautés de Thunderbolt 4 ? En quoi est-il différent de Thunderbolt 3 ? Allons-nous assister à des accélérations folles ?

Comme on le dit depuis 6 mois, Thunderbolt 4 est essentiellement le même que Thunderbolt 3, mais avec quelques améliorations mineures sur le dessus. Tout d’abord, il n’y a pas d’augmentation de vitesse. Intel l’a déjà révélé au CES 2020, en déclarant que le Thunderbolt 4 est quatre fois plus rapide que la norme USB actuelle, c’est-à-dire l’USB 3.2 Gen 2.

Le port USB 3.2 Gen 2 fonctionne à une vitesse maximale de 10 Gb/s. Cela signifie que les nouveaux ports Thunderbolt 4 offriront un débit maximal de 40 Gb/s, soit le même que le Thunderbolt 3 de la génération précédente. Intel affirme que Thunderbolt 4 est construit sur le standard Thunderbolt 3, il ne s’agit donc pas d’une mise à jour majeure.

De plus, Intel a doublé les exigences minimales en matière de vidéo et de données avec ce nouveau port. Il prend désormais en charge jusqu’à deux écrans 4K ou un seul écran 8 K. Le port prend en charge les mêmes protocoles, notamment USB 2.0, USB 3.2, USB 4, DisplayPort et PCIe (PCI Express), que son prédécesseur. Il requiert également un taux de transfert de données minimum de 32 Gb/s en PCIe et 3 000 Mb/s pour les vitesses de transfert de stockage.

À quand le lancement ?

Le fabricant de puces essaie maintenant de stimuler l’adoption des ports Thunderbolt 4 en fixant certaines exigences de certification. Cela inclut le chargement du PC sur au moins un de ces ports, le réveil de l’ordinateur par simple pression sur la souris/le clavier lorsque vous êtes connecté à une station d’accueil, et une protection DMA basée sur la technologie Intel VT-d (technologie de virtualisation).

Quant au côté accessoire, le Thunderbolt 4 proposera des docks avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt et des câbles universels d’une longueur maximale de 2 mètres. Cela comprendra un port amont et trois ports aval et la bande passante de 40 Gb/s sera répartie entre les accessoires connectés à l’aide du nouveau contrôleur Thunderbolt 4 de la série 8000.

Quand verrons-nous le port Thunderbolt 4 intégré dans les appareils ? Le communiqué de presse indique que les ordinateurs portables et les accessoires Thunderbolt 4 feront leurs débuts plus tard dans l’année. Intel l’introduira d’abord avec les prochains processeurs mobiles « Tiger Lake » de 10 nm. Les devkits et les tests de certification pour le Thunderbolt 4 sont maintenant disponibles.