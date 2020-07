Spotify vous propose désormais une playlist d’entraînement personnalisée

Il peut être essentiel de disposer d’une liste de lecture appropriée pour tirer le meilleur parti de votre entraînement. Que vous ayez besoin de musique pour vous motiver ou de podcasts pour vous distraire, votre liste de lecture est un levier de motivation. Aujourd’hui, Spotify introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Soundtrack Your Workout qui vise à faire la liste de lecture parfaite pour l’entraînement, quels que soient vos goûts.

Spotify sait que les gens changent leurs habitudes d’entraînement pendant la pandémie, il leur est donc plus facile de créer des listes de lecture pour enregistrer leurs régimes. L’entreprise lance donc sa page Web interactive intitulée « Soundtrack Your Workout » qui permet aux auditeurs de définir leurs séances d’entraînement et leurs préférences, puis de créer une liste de lecture pour eux.

Le principe est assez simple : dites à Spotify combien de temps vous comptez vous entraîner, répondez à quelques questions pour affiner vos choix, et obtenez votre playlist personnalisée. Les listes de lecture peuvent durer jusqu’à 2 heures et être un mélange de podcasts et de musique, ou les gens peuvent se limiter à l’un ou l’autre.

Les auditeurs peuvent également choisir de bloquer le contenu explicite. Ils doivent choisir parmi 8 exercices différents, dont le yoga, l’haltérophilie, le cardio et la marche, et indiquer à Spotify avec qui ils s’entraînent (qu’il s’agisse d’eux-mêmes ou d’un ami par vidéoconférence). Ils devront ensuite sélectionner « l’ambiance » de leur entraînement, c’est-à-dire s’ils ont besoin de motivation, s’ils ont envie de danser ou s’ils sont zen. Enfin, ils sélectionneront les genres de musique et de podcasts qu’ils souhaitent écouter.

Spotify propose déjà des listes de lecture prédéfinies pour l’activité sportive, mais l’idée principale de ce produit semble être d’intégrer des podcasts et de la musique et de les modifier en fonction de votre entraînement. La personnalisation est la clé.

Un vrai plus

Ce n’est pas non plus la première fois que Spotify tente de créer une liste de lecture personnalisée spécifiquement pour l’entraînement. En 2015, la société a lancé une fonctionnalité pour les coureurs qui utilisent leur téléphone pour déterminer leur rythme et construire une playlist autour de celui-ci. Elle a stoppé cette fonctionnalité quelques années plus tard. Bien qu’elle ne prenne pas en compte le BPM, elle tient au moins compte des préférences des utilisateurs et de ce qu’ils font pour créer une liste de lecture spécifique.

Dans l’ensemble, c’est une fonctionnalité intéressante, et c’est une façon de plus pour Spotify de continuer à offrir des fonctionnalités uniques et innovantes à ses utilisateurs. Il est plus avantageux que vous ne le pensez de faire une liste de lecture d’entraînement, car cela permet de supprimer une étape qui se situe entre vous et votre entraînement.