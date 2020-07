Les photos de prise en main du Galaxy Note 20 montrent des détails clés

Cette semaine, une série d’images du Samsung Galaxy Note 20 ont été divulguées, avec ce qui semble être un test presque final du matériel du smartphone. Cet appareil sera probablement disponible en au moins deux itérations, l’une avec un écran relativement plat, l’autre avec un écran avec des courbes le long de ses côtés gauche et droit. Les deux versions ont probablement une matrice de caméras analogue à celle que nous voyons ici, avec un certain nombre de lentilles, un flash LED, et la potentielle capacité de la détection 3D.

La version du Galaxy Note 20 que nous voyons ici a fait l’objet d’une fuite avec un ensemble de détails provenant d’un utilisateur du nom de Jimmy Is Promo. Cet appareil se vantera du nouveau processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm dans une itération et probablement un Exynos 992 de Samsung dans l’autre. Le Galaxy Note 20 a un écran de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de l’image de 120 Hz.

Cette version du Galaxy Note 20 possède un écran incurvé — et comme vous pouvez le voir, il est fort possible que cette première version du smartphone ne soit pas aussi bien réglée qu’elle devrait l’être pour la version finale.

Si les fuites de Jimmy Is Promo sont tout à fait exactes, cet appareil plus grand comprendra un capteur 3D ToF (Time of Flight) en bas de la matrice de caméras à l’arrière, avec des capteurs supplémentaires en plus.

En outre, selon la source, avec la série Galaxy Note 20, il semble que le S Pen va s’améliorer.

Un événement très chargé !

En plus, le pointeur du S Pen permettra aux utilisateurs de naviguer dans l’interface (comme le fait une souris d’ordinateur) en appuyant et en maintenant le bouton S Pen. Il sera possible de personnaliser la vitesse du pointeur. Il est également possible de personnaliser le S Pen lorsqu’il est utilisé comme pointeur laser pour des choses telles que la visualisation de présentations dans PowerPoint. Vous pourrez modifier la couleur et la taille du pointeur et ajouter une trace au pointeur, tout comme vous pouvez ajouter une trace de souris sur un PC Windows.

La gamme Galaxy Note 20 sera présentée lors d’un événement le 6 août 2020. On y attend le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 Pro (et/ou Max) (et/ou « + ») ainsi que le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold, et un ensemble de tablettes, et une montre ! Ce sera un événement d’une ampleur folle (et pourtant virtuel), c’est certain !