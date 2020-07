Les rendus de ce Pixel 5 laissent perplexes

Alors que nous attendons toujours une confirmation de la date d’annonce du Pixel 4a, nous commençons déjà à voir des fuites présumées du prochain Pixel 5. Le Pixel 5 a fait l’objet de fuites depuis des mois maintenant, et aujourd’hui, nous voyons une nouvelle série de rendus de l’appareil.

Ces rendus montrent le Pixel 5 sous presque tous les angles, et peut-être surtout la matrice carrée de la caméra qui devrait se trouver à l’arrière. Cependant, comme ces rendus ont attiré l’attention, certains doutent de leur légitimité. Ces rendus ont été publiés par Pigtou en collaboration avec @xleaks7 sur Twitter. La première chose notable est que le smartphone de nouvelle génération ressemble beaucoup au Pixel 4 qui le précédera.

Les seules différences notables sont que Google semble avoir abandonné la reconnaissance faciale pour un capteur d’empreintes digitales éprouvé et fiable, et par conséquent, la société est en mesure d’utiliser un design presque sans bords. Nous verrons également une découpe dans l’écran pour la caméra frontale, qui est situé dans le coin supérieur gauche, comme presque tous les acteurs du marché. En outre, les rendus montrent un smartphone qui, selon Pigtou, mesurera d’environ 114,6 mm de long, 70,4 mm de large, 8 mm d’épaisseur sans la bosse de la caméra, et 9,5 mm d’épaisseur avec cette bosse.

Alors que Pigtou note que Google est encore en train de décider de la composition de la caméra, il s’attend à ce que le Pixel 5 ait deux capteurs photo au dos. En parlant de l’écran, Pigtou indique qu’il s’agira d’un écran OLED de 5,78 pouces sur la base de ces rendus. Enfin, nous voyons un port USB-C sur la tranche inférieure de l’appareil, flanqué d’ouvertures pour les haut-parleurs, sans prise casque en vue (ce qui n’est pas vraiment une surprise).

Comme toujours, il est important de prendre ces rendus avec des pincettes, car on ne sait pas ce que Google pourrait changer entre aujourd’hui et la sortie de sa flotte de smartphones. Nous verrons ce qui se passera à partir de là, mais pour l’instant, n’espérez pas trop que le Pixel 5 ressemble à ça lorsqu’il sortira plus tard dans l’année.

Vraiment le Pixel 5 ?

Si l’entreprise vise un prix inférieur à son prédécesseur (fortement critiqué pour ce point), il serait peut-être judicieux de ne pas trop modifier sa conception. Néanmoins, j’espère qu’elle fera un peu plus d’efforts que ce que ces fuites semblent montrer. Après toutes les critiques que la société a reçues pour avoir omis un capteur photo ultra-large, je trouve incroyablement difficile à croire qu’elle a choisi de le laisser à l’écart sur le Pixel 5.

De plus, chaque génération de smartphones de la société a été conçue de manière très différente de la précédente. Il semble étrange que Google ne change pratiquement rien avec le Pixel 5.