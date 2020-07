Microsoft annonce son Xbox Series X Games Showcase le 23 juillet

Microsoft a présenté une série de jeux Xbox Series X lors de son showcase en mai. Cependant, cet événement n’a pas été très bien accueilli par les joueurs. Il n’y a pas eu beaucoup de jeux passionnants et les révélations sur le gameplay ont été très courtes. Eh bien, certainement pour répondre à cette critique, Microsoft vient d’annoncer un autre événement dédié aux jeux de la Xbox Series X qui se tiendra le 23 juillet.

Contrairement au précédent événement, celui-ci est axé sur les jeux développés par Xbox Games Studio. Vous savez ce que cela signifie ? Nous allons obtenir plus d’informations sur le prochain Halo Infinite. Il s’agit du titre le plus important de la Xbox Series X, lancé directement par Microsoft. Bien sûr, nous avons vu le teaser du jeu, mais j’ai hâte (espérons-le) de mieux connaître le gameplay. Le jeu est remarquable d’après ce que nous pouvons voir dans la bande-annonce. Malheureusement, comme la plupart des événements technologiques et de jeux récents, cet événement sera « virtuel » — il n’y a donc pas de véritable moyen de savoir si nous verrons un jeu réel sur console ou non.

Mais ce n’est pas tout. Microsoft possède maintenant 15 Xbox Game Studios, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à beaucoup de choses passionnantes lors de cet événement. Nous aurons peut-être l’occasion d’en savoir plus sur Hellblade 2. Il pourrait aussi y avoir des détails sur Forza, Psychonauts 2 et Gears of War.

Il est intéressant de noter que Microsoft a récemment créé un compte Fable Twitter et a étendu sa marque Fable pour y inclure des haut-parleurs, des chargeurs, etc. C’est purement spéculatif, mais les gens espèrent que Fable fera un retour sur la Xbox Series X lors de l’événement. C’est un jeu qui est apparemment en développement chez Playground Games depuis un certain temps, prêt à être lancé sur cette console dans le courant de l’année.

Rendez-vous à 18 heures le 23 juillet

Le Xbox Games Showcase sera diffusé en direct le 23 juillet, à 18 heures, heure française. Vous pourrez suivre l’événement principal sur Xbox.com, Twitter, Facebook Gaming, YouTube (YouTube Gaming) et Twitch.

Il est logique que Microsoft utilise Twitch pour diffuser en live son prochain événement majeur, car Twitch est le plus grand service de streaming de jeux vidéo au monde. Mais cela doit irriter la firme, car ils utilisent la plateforme alors qu’elle vient de fermer son propre concurrent principal, Mixer.