Le Amazon Prime Day aurait encore été retardé cette année

La grande et mondiale journée de shopping d’Amazon avec toutes sortes d’offres a apparemment été repoussé à l’automne 2020. Ce n’est pas la première fois que le Prime Day d’Amazon est reporté, mais espérons que ce sera la dernière.

Selon un rapport de Business Insider, Amazon déplace le Prime Day 2020 de l’été au mois d’octobre, ce qui en fera un événement automnal. Dans un e-mail envoyé à des revendeurs tiers, le géant du commerce en ligne a indiqué une date pour le 5 octobre. Cependant, il a cité cette date comme une « réservation ». Un e-mail ultérieur indiquait qu’il s’agirait de la date finale.

« Chaque année, le Prime Day est un grand succès auprès des clients, qui profitent de certaines des meilleures affaires de l’année », selon l’e-mail adressé aux vendeurs. Il est donc tout à fait possible que le 5 octobre soit le jour où les membres Prime chercheront à faire des achats.

Une possible raison pour Amazon de reporter encore une fois la date du Prime Day est un problème de stock suffisant pour répondre à la demande des acheteurs. La fermeture de nombreuses usines et les problèmes liés aux opérations logistiques de l’entreprise pourraient ralentir considérablement les choses, obligeant ainsi Amazon à se donner un peu plus de temps.

Pour les acheteurs en ligne, il y a très peu de jours de l’année plus excitants que le Amazon Prime Day. Comme le Black Friday et le Cyber Monday, Amazon utilise le Prime Day comme une opportunité de réduire les prix de toutes sortes d’articles populaires. Toutefois, la plupart des offres sont réservées aux membres d’Amazon Prime, tandis que les deux autres journées plus traditionnels sont des offres accessibles à tous.

Un événement de shopping planétaire

Le Prime Day a déjà été repoussé deux fois cette année en raison de l’aggravation de la pandémie de coronavirus, notamment aux États-Unis. À l’origine, le Prime Day a été déplacé au mois d’août. Peu de temps après, Amazon l’a déplacé en septembre. Maintenant, il s’agit d’une date en octobre. Idéalement, ce sera la dernière fois que l’entreprise déplace l’événement, mais nous devrons attendre une annonce officielle concernant la date finale avant d’en être certains.

Le « Prime Day » d’Amazon est devenu une véritable aubaine pour le shopping numérique depuis ses débuts en 2015. Chaque année, cet événement d’achat en ligne bat des records de vente. L’année dernière, Amazon a réalisé plus de ventes lors du Prime Day que lors des précédents Black Friday et Cyber Monday combinés.