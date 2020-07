LG pourrait lancer un smartphone avec un écran OLED enroulable en 2021

Les smartphones à écran pliable sont de plus en plus courants. Des sociétés comme Samsung, Huawei et Motorola ont toutes lancé des smartphones pliables. Si vous cherchez quelque chose de différent, LG a peut-être ce qu’il vous faut. Selon un nouveau rapport en provenance de Corée, LG travaille sur un smartphone avec un écran enroulable.

Le smartphone, qui porterait le nom de code « Project B », est actuellement en phase de prototypage. Cependant, le rapport mentionne que LG prévoit de le lancer en 2021. En outre, LG a déjà déposé un brevet pour un tel appareil, ce qui laisse espérer que cette rumeur pourrait être vraie.

En ce qui concerne les écrans enroulables, l’idée n’est pas vraiment nouvelle. TCL a également réalisé des prototypes de smartphones avec des écrans extensibles. Ces smartphones sont également dotés d’un écran qui se déploie et se replie pour agrandir ou réduire la taille de l’écran. En attendant, le smartphone de LG devrait être équipé d’un panneau OLED flexible, ce qui devrait permettre d’obtenir un affichage agréable et net. Apparemment, la société travaille avec le fournisseur d’écran BOE pour ces panneaux.

Si ce nom vous semble familier, c’est peut-être parce que BOE a présenté un prototype d’écran enroulable l’été dernier. Il s’agissait d’un écran OLED de 12,3 pouces qui pouvait être enroulé pour s’intégrer dans un appareil de la taille d’un smartphone, ou déroulé pour offrir une zone de visionnage beaucoup plus grande.

Il ne fait aucun doute que l’entreprise sud-coréenne espère que le fait de fournir quelque chose de vraiment innovant pourrait aider la division mobile de l’entreprise à endiguer les pertes qu’elle a subies ces dernières années.

De l’expérience

LG a déjà utilisé des écrans enroulables dans d’autres endroits. La société a présenté un téléviseur à écran enroulable au CES, et l’a ensuite lancé comme produit dédié au grand public. Il est clair que LG a de l’expérience dans ce type de conception. Toutefois, il reste à voir si l’entreprise est en mesure d’appliquer son expérience des téléviseurs enroulables à un smartphone d’un format nettement plus petit.

Il est également important de garder à l’esprit que ces informations sont basées sur des rapports provenant de diverses sources. Il est donc préférable de les prendre avec des pincettes. Cela dit, si LG lance un smartphone enroulable, cela vous intéressera-t-il ?