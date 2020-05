Amazon aurait fixé une nouvelle date pour le Prime Day en septembre

Netflix aurait repoussé son populaire Prime Day à l’automne en raison de la pandémie actuelle du coronavirus COVID-19 alors qu’elle tente de reprendre pied dans un contexte de forte demande provoquée par la pandémie.

Selon le Wall Street Journal, ce changement de date permettrait au géant de la vente en ligne d’expédier une plus grande variété de produits sans ses retards d’expédition actuels. Le Amazon Prime Day aura désormais lieu en septembre.

Amazon a annoncé au début du mois qu’elle commencerait lentement à revenir à un délai d’expédition de deux jours. Auparavant, la société avait limité les nouvelles expéditions de certains produits tiers qui n’étaient pas considérés comme des articles essentiels. Cette mesure visait à aider l’entreprise à donner la priorité à l’expédition d’articles ménagers et de fournitures médicales. En outre, Amazon a également fait l’objet d’un examen minutieux pour la façon dont elle a traité ses employés pendant la pandémie, avec des arrêts de travail et des plaintes généralisées d’employés d’entrepôt qui rapportent que l’entreprise n’a pas fait assez pour les protéger de la propagation du virus. De plus, en France, Amazon a même dû fermer ses entrepôts.

Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre le mois dernier, Amazon a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser au moins 4 milliards de dollars rien que pour les dépenses liées au COVID-19. La société a déclaré un bénéfice d’exploitation de 4 milliards de dollars pour le trimestre et un chiffre d’affaires net de 75,5 milliards de dollars.

Le Prime Day se situe généralement à la mi-juillet sur une période d’un ou deux jours, de sorte que le passage à septembre devrait permettre à Amazon de rattraper sa vitesse de croisière, et ses processus d’avant le coronavirus.

Un événement majeur pour Amazon

Pour ceux qui l’ignorent, le Amazon Prime Day offre de nombreuses réductions simultanées sur une variété de produits, y compris des prix réduits pour de populaires produits Amazon comme le Amazon Echo et le Amazon Fire Stick. Le Prime Day d’Amazon a lieu chaque année depuis sa création en 2015, et chaque année, la période d’achat en ligne bat des records de vente. L’année dernière, les ventes Amazon Prime Day ont dépassé les précédentes ventes combinées du Black Friday et du Cyber Monday. L’événement de 2019 a rapporté environ 7 milliards de dollars.

Un porte-parole d’Amazon a refusé de commenter la nouvelle date du Amazon Prime Day.