Le clone TikTok de Facebook, Lasso, sera abandonné ce mois-ci

L’ambitieuse tentative de Facebook pour attirer les utilisateurs de TikTok s’arrête. Le géant des médias sociaux fermerait son clone de TikTok, « Lasso », la semaine prochaine, le 10 juillet. Comme l’a rapporté TechCrunch, les utilisateurs de Lasso ont été avertis de la fermeture ce mercredi. Facebook invite désormais les utilisateurs de Lasso à télécharger les vidéos qu’ils souhaitent conserver, car elles ne seront plus accessibles après le 10 juillet.

Pour les non-initiés, Facebook a lancé Lasso dans le but d’attirer le public de TikTok en novembre 2018. L’application était essentiellement un clone de TikTok avec des fonctionnalités analogues pour les contenus courts, que la société pensait que les jeunes utilisateurs trouveraient attrayants.

Selon les données de Sensor Tower, Lasso était disponible dans certains pays, dont la Colombie, le Mexique, les États-Unis, l’Argentine, le Chili, le Pérou, le Panama, le Costa Rica, le Salvador, l’Équateur et l’Uruguay. L’application n’est jamais arrivée en France.

Cependant, Facebook n’abandonne pas tout à fait l’espoir de copier TikTok. L’entreprise se concentre désormais sur Instagram Reels. Parallèlement à l’expansion de Reels en France et en Allemagne la semaine dernière, la société a ajouté des sections dédiées à Reels dans les sections Explore et Profil d’Instagram. Reels est un outil d’édition vidéo qui permet aux utilisateurs d’enregistrer et d’éditer des vidéos analogues à celles de TikTok qu’ils peuvent ensuite publier dans leurs Stories, envoyer par DM, ou poster dans la nouvelle section de l’onglet Explorer intitulée « Top Reels ».

La décision de Facebook de mettre un terme à l’activité de Lasso est une indication claire de ses projets d’expansion de Reels dans d’autres régions.

Une autre application délaissée

Lasso n’est pas le seul service de Facebook qui doit fermer le 10 juillet. Plus tôt dans la semaine, TechCrunch a annoncé que Facebook fermait également Hobbi, une application expérimentale analogue à Pinterest conçue pour aider les gens à documenter leurs projets personnels.

Hobbi était le travail de l’équipe New Product Experimentation (NPE) de Facebook, et n’a été lancé qu’en février de cette année.