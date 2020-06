La Mobvoi TicWatch C2+ rend la smartwatch de fitness un peu plus fluide

Le fabricant de montres connectées Mobvoi a dévoilé un nouveau modèle, la TicWatch C2+, qui promet des performances plus douces, car elle est axée sur la forme physique. Le dernier modèle Wear OS by Google de l’entreprise est une mise à niveau de la TicWatch C2 de 2018 avec le double de mémoire vive, la portant à 1 Go de RAM. Cela, promet Mobvoi, devrait permettre à la smartwatch d’être plus réactive au jour le jour.

Il y a une surveillance dynamique du rythme cardiaque, ainsi que des capteurs comme un accéléromètre et un gyroscope. Mobvoi les utilise pour ses applications TicMotion et Tic Exercise, tandis que le suivi par GPS tient un journal de bord de l’endroit où vous vous entraînez.

La montre de 42,8 x 42,8 x 12,7 mm a une façade en acier inoxydable, et est étanche à la sueur et à l’eau selon la norme IP68. Elle sera proposée dans les finitions Onyx, Platine et Or Rose. Les bracelets, quant à eux, sont de 20 mm : Mobvoi inclura un bracelet en cuir — assorti à la couleur du boîtier — et un bracelet en silicone noir dans la boîte.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’utilisation du Snapdragon Wear 2100 de Qualcomm, ce qui est plus qu’une petite déception. Après tout, la puce a été lancée au début de l’année 2016 et Qualcomm a annoncé sa successeure fin 2018. Cette fois-ci, la mémoire supplémentaire aidera à la fluidité, mais on ne peut s’empêcher d’imaginer à quel point la TicWatch C2+ aurait pu être meilleure si Mobvoi avait opté pour la Snapdragon Wear 3100 au moins.

Un vieux processeur

La connectivité comprend le Bluetooth 4.1 et le WiFi b/g/n, et la montre connectée fonctionnera avec les appareils Android et iOS. L’avant est un écran tactile AMOLED de 1,3 pouce d’une résolution de 360 x 360 pixels, et il y a le support NFC pour Google Pay.

Selon Mobvoi, la batterie de 400 mAh de la TicWatch C2+ devrait durer entre 1 et 1,5 jour. Pas mal pour une smartwatch, c’est vrai, mais le Snapdragon Wear 3100 aurait pu être utile à un autre endroit. Son chipset plus flexible promet 4 à 12 heures d’utilisation en plus, a déclaré Qualcomm lors du lancement du SOC, par rapport aux modèles basés sur le Wear 2100.

La réalité est donc qu’il s’agit d’une montre rafraîchie plutôt que d’une toute nouvelle montre, et en tant que telle, son prix correspond à sa prédécesseure. La Mobvoi TicWatch C2+ est en vente à partir d’aujourd’hui, au prix de 209,99 euros.