La gamme Acer ConceptD 2020 comprend des ordinateurs de bureau, des moniteurs et des ordinateurs portables

Acer élargit sa gamme d’ordinateurs ConceptD destinés aux créateurs pour y inclure désormais des PC de bureau, des moniteurs et des ordinateurs portables de conception plus standard. La gamme ConceptD a été lancée il y a un an avec le ConceptD 9, un modèle unique, dont la conception est celle d’un grand chevalet et dont les puissants composants sont issus des ordinateurs portables de jeu de Acer. La société a ensuite lancé le ConceptD 7 Ezel, légèrement plus petit, mais d’apparence analogue, au début de cette année.

Aujourd’hui, Acer ajoute à sa gamme les portables ConceptD 3 et ConceptD 3 Ezel. Tous deux sont disponibles en 14 ou 15,6 pouces, sont équipés de processeurs Intel Core i5 ou i7 de 10e génération et de cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 1650, 1650Ti ou Quadro T1000.

Les deux versions comprennent également des lecteurs de cartes SD et des ports Thunderbolt 3, deux caractéristiques importantes pour les photographes ou les monteurs vidéo travaillant avec des appareils photo ou des périphériques de stockage externe rapides.

Le ConceptD 3 est un ordinateur portable traditionnel à clapet, tandis que le ConceptD 3 Ezel a le design à charnière convertible qui a fait ses débuts sur le ConceptD 9 l’année dernière. Selon Acer, ce design permet d’orienter l’ordinateur portable selon six modes différents en fonction de ce que vous faites dessus, comme dessiner, taper ou partager votre écran avec d’autres. Ce design convertible rend le modèle Ezel sensiblement plus lourd et plus épais que son homologue standard, mais même la version 15,6 pouces pèse moins de 2 kg — 1,95 kg.

Le ConceptD 3 Ezel sera disponible en France au mois d’octobre à partir de 2 199 euros, tandis que le ConceptD 3 sera disponible en France au mois d’octobre à partir de 1 399 euros.

Un PC de bureau

En plus des nouveaux ordinateurs portables, Acer annonce le ConceptD 100, un PC de bureau compact équipé d’un processeur Core i5 de 9e génération (pas de puces de 10e génération ici), et d’une carte graphique NVIDIA GeForce GT 1030 ou Quadro P620. Ce PC à faible encombrement est doté d’un SSD ultra-rapide de 256 Go, d’une connectivité étendue et supporte jusqu’à 32 Go de RAM DDR4. Il dispose de ports d’accès frontal pour l’USB et d’un lecteur de carte SD.

Des aérations avant et latérales assurent le refroidissement. Acer affirme que la conception du refroidissement lui permet de rester sous les 40 décibels, de sorte qu’il va parfaitement trouver sa place sur un bureau sans vous déranger. Le ConceptD 100 sera disponible sera disponible en France au mois de juillet à partir de 1 199 euros.

Et des moniteurs

En plus du nouveau PC, les ConceptD CP3, CP5 et CM3 apportent aux moniteurs l’esthétique avant-gardiste de Acer. Les trois modèles sont validés par Pantone pour la précision des couleurs et mesurent 27 pouces. Le CP5 est un modèle avec une résolution de 2 560 x 1 440 pixels, un support HDR 600, une couverture AdobeRGB de 99 % et la possibilité d’être overclocké à 170 Hz pour des visuels plus fluides. Le CP3 atteint une résolution 4K, mais est limité à du contenu HDR 400 et 165 Hz. Le CM3 est également un modèle 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.