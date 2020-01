CES 2020 : le Acer ConceptD 7 Ezel axé sur les créateurs est plus petit

Lors du CES 2020, Acer a annoncé une version plus petite de son ordinateur portable convertible ConceptD axé sur les créateurs, suite au lancement du ConceptD 9 l’année dernière. Le nouveau ConceptD 7 Ezel dispose d’un écran plus petit de 15,6 pouces d’une résolution 4K (contre 17,3 pouces sur le modèle précédent), qui peut être tourné en cinq configurations différentes, y compris un mode flottant qui voit l’écran planer au-dessus du clavier de l’ordinateur portable. Vous pouvez également rabattre l’écran tactile et y faire des croquis à l’aide du stylo DME Wacom fourni. Acer a également annoncé la puissante station de travail ConceptD 700, qui présente de puissants composants internes intégrés dans un châssis au design minimaliste.

Les écrans d’ordinateur portable flottants de Acer datent du Aspire R7 en 2013, et l’année dernière, Acer a intégré sa charnière Ezel dans l’ordinateur portable de jeu Triton 900. Cependant, alors que l’écran semblait un peu gadget lorsqu’il était utilisé pour le jeu, il a beaucoup plus de potentiel avec les tâches créatives puisqu’il permet d’utiliser l’ordinateur portable davantage comme une tablette à dessin.

Ce format « Ezel » que la firme a introduit l’année dernière permet donc de tourner l’écran et de le tirer vers l’avant sur le clavier pour faciliter le travail graphique. De plus, les ordinateurs portables peuvent être retournés pour former une tablette complète ou être utilisés pour des présentations.

L’entreprise tient à souligner que l’écran de son nouvel ordinateur portable est très précis au niveau des couleurs, ce qui le rend adapté au travail créatif. L’écran couvre 100 % de la gamme de couleurs RVB d’Adobe et a une précision des couleurs de Delta E <2. Acer affirme que l’écran de l’ordinateur portable a une luminosité maximale de 400 nits, et qu’il est doté d’un revêtement antireflet.

Par ailleurs, le ConceptD 7 Ezel a le genre de spécifications que l’on s’attend à trouver dans une machine axée sur le jeu. Il est doté d’un processeur Intel 10e génération de série H, de 32 Go de RAM et de 2 To de SSD PCIe. Il existe également une version Pro, que vous pouvez configurer avec un processeur Intel Xeon. Les deux ordinateurs portables sont équipés de GPU NVIDIA (vous avez l’option de GPU Quadro RTX avec la version Pro), et ils font également partie du programme RTX Studio de NVIDIA, qui comprend des pilotes conçus pour booster les performances des logiciels de création. L’ordinateur portable comprend deux ports Thunderbolt 3, un emplacement pour carte SD, un DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0.

Une puissante station de travail

En plus du nouvel ordinateur portable, pour ceux qui recherchent une performance maximale à leur bureau, Acer a également annoncé un PC de bureau avec un objectif similaire pour les créateurs. Le ConceptD 700 peut être configuré avec un processeur Intel Xeon E, une NVIDIA Quadro RTX 4000 et 64 Go de RAM. Le stockage SSD PCIe M.2 est également disponible, tandis que quatre baies de stockage internes peuvent être remplies avec des disques de 2,5 et 3,5 pouces.

Comme pour les ordinateurs portables, Acer propose un ordinateur extrêmement silencieux à seulement 40 décibels. La conception thermique est un atout : trois ventilateurs de refroidissement à l’avant. Il a également un design de boîtier assez intéressant, avec un panneau supérieur en bois qui possède un bloc de charge sans fil intégré.

Étant donné leur orientation professionnelle, il n’est pas surprenant que ni le ConceptD 700 ni le ConceptD 7 Ezel ne soient bon marché. Le ConceptD 7 Ezel commence à 2 499 euros, avec une date de sortie qui n’a pas encore été annoncée. Le modèle Pro commence à 2 999 euros. La station de travail ConceptD 700 sera disponible au mois de mars à partir de 1 899 euros.