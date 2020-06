Microsoft Teams : l’application grand public est disponible

Microsoft Teams est devenue un produit essentiel pour les entreprises, en particulier pendant la crise sanitaire liée au COVID-19. Mais, Microsoft ne veut pas non plus perdre de consommateurs, alors elle annonce aujourd’hui une toute nouvelle version de son service. La société ne cherche pas à concurrencer iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp ou d’autres applications de chat dédiées. Il s’agit simplement de repositionner l’application Microsoft Teams existante avec des fonctionnalités qui pourraient plaire à un ensemble de personnes souhaitant faire plus que simplement discuter.

Toujours appelée Microsoft Teams, cette nouvelle version est spécifiquement destinée aux consommateurs, et elle est censée leur permettre de se connecter avec leurs amis et leur famille. Bien qu’au début, cela puisse sembler être juste une autre application de chat, Microsoft précise que l’idée de Microsoft Teams pour le grand public est de les aider en fait à coordonner, communiquer et travailler ensemble sur des projets personnels.

Certains des exemples de Microsoft incluent la planification de vacances ou la collaboration sur une liste de tâches. Vous pouvez même créer et partager des listes de courses dans votre groupe familial.

Cette nouvelle version de Microsoft Teams est livrée avec le package de fonctionnalités de base, donc non, elle n’est pas aussi puissante que celle destinée aux entreprises. Vous bénéficiez toujours de SMS, de conversations et d’appels vidéo, de la prise en charge des groupes, de la liste, des documents et du partage de l’agenda, de l’intégration de Microsoft 365 et du partage de position.

En outre, l’application est livrée avec un coffre-fort qui permet le partage d’informations sensibles. « Teams est également livré avec un coffre-fort, qui vous permet de stocker et de partager en toute sécurité des informations importantes, telles que des mots de passe ou des informations de connexion. Vous pouvez facilement partager directement depuis l’application Teams afin que toute votre famille ait facilement accès au mot de passe Wi-Fi de la maison ou à la connexion à votre service de streaming, le tout soutenu par la sécurité de l’authentification à deux facteurs et du chiffrement de bout en bout », explique Microsoft.

Comment essayer et utiliser ces nouvelles fonctionnalités en avant-première ?

L’application est disponible en avant-première aujourd’hui sur Android et iOS, et tout ce dont vous avez besoin est un compte Microsoft. Si vous avez déjà configuré Teams avec votre compte professionnel, il vous suffit de configurer le personnel et de basculer entre eux depuis l’application. Les clients de bureau devraient être lancés plus tard cette année.

À partir de l’application mobile de Microsoft Teams, l’utilisateur devra sélectionner l’option « ajouter un compte », disponible dans les paramètres. L’utilisateur devra ensuite se connecter à son compte personnel Microsoft ou en créer un nouveau avec un numéro de téléphone mobile et ainsi avoir la possibilité de basculer de son compte personnel vers son compte professionnel un clic.

Pour les nouveaux utilisateurs, il suffira de télécharger l’application mobile Microsoft Teams sur l’App Store d’iOS ou Android, puis de s’inscrire avec un compte personnel Microsoft ou d’en créer un nouveau à l’aide d’un numéro de téléphone mobile. Une fois inscrit, il est également possible d’inviter ses proches afin de créer des groupes.

L’ensemble de ses fonctionnalités sera disponible dans une version finalisée, en application mobile, de bureau et Web, plus tard en 2020.