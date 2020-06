La Galaxy Watch 3 se montre à nouveau avec une interface familière

Moins d’une semaine après avoir jeté un coup d’œil à la Galaxy Watch 3 de Samsung, d’autres photos de la montre connectée ont été divulguées par la chaîne technologique YouTube, TechTalks TV, qui a posté sur Twitter 5 images de la prétendue Galaxy Watch 3. Cette fois-ci, l’écran de la montre est allumé, nous montrant une interface familière qui suggère fortement que nous sommes en train de voir une autre montre connectée de Samsung fonctionnant avec Tizen OS.

Hormis cela, nous n’apprenons pas grand-chose de plus sur les images. SamMobile note que les icônes des applications Calendrier et Galaxy Store semblent avoir un design et une couleur légèrement différents de ceux de leurs versions existantes, ce qui est logique étant donné que nous sommes probablement en présence d’une nouvelle version de Tizen OS.

Le matériel est certainement différent de la Galaxy Watch originale de Samsung, avec deux couronnes sur le côté au lieu de boutons. Mais, le logiciel est le véritable point de mire de cette fuite.

La première image partagée de la Galaxy Watch 3 montre le menu principal, avec 10 icônes montrant différentes options (que vous utiliserez probablement avec la bague tournante pour les sélectionner), et c’est exactement le même menu que sur la Galaxy Watch originale, comme vous pouvez le voir dans l’image en haut de cet article, bien qu’avec des applications différentes. Les autres images montrent des menus spécifiques dans la Galaxy Watch 3, et elles ne donnent pas grand-chose.

Exclusive : Samsung Galaxy Watch 3 pic.twitter.com/jkFYH84I6P – TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 22, 2020

Comme ce menu principal est très analogue à celui de l’ancienne montre, il semble que Samsung ne cherche pas vraiment à changer de logiciel entre ses montres connectées, car l’ajout de fonctionnalités à l’écran d’accueil serait probablement l’une des premières choses qu’elle améliorerait pour de nouvelles versions logicielles. Bien sûr, il est tout à fait possible que ce modèle de Galaxy Watch 3 soit une première unité fonctionnant encore avec une version antérieure de l’OS et que lorsque l’appareil sera mis en vente, une nouvelle version de Tizen soit disponible.

D’autres informations ?

Pour résumer, nous attendons que la Galaxy Watch 3 soit disponible dans des options de 45 mm et 41 mm, ainsi qu’en version Wi-Fi uniquement et LTE. Des rumeurs ont également circulé concernant la fréquence cardiaque, les tensiomètres et un capteur ECG. Les dépôts réglementaires indiquent qu’elle est compatible avec la connectivité GPS et qu’elle va offrir une résistance à l’eau en étant étanche à une profondeur de 50 mètres pendant 10 minutes.

Il n’y a pas eu de rumeurs spécifiques concernant une annonce ou une date de sortie, mais comme Samsung devrait annoncer son nouveau smartphone Galaxy Note dans quelques mois, on peut supposer que la nouvelle montre connectée sera disponible à ses côtés.