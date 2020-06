Le OnePlus Nord (OnePlus Z) confirmé pour un lancement en Europe

Alors que nous attendons déjà avec impatience le lancement de nouveaux téléviseurs OnePlus abordables, la société a commencé à teaser quelque chose de nouveau avec un logo OnePlus de couleur turquoise (voir ci-dessus) et le hashtag #NewBeginnings.

La société a partagé aujourd’hui un article de blog officiel qui confirme que c’est pour le prochain smartphone abordable OnePlus, la rumeur OnePlus Nord ou OnePlus Z que nous entendons depuis des semaines. Malheureusement, à l’heure actuelle, les détails sont rares.

Dans l’article, le co-fondateur de OnePlus, Pete Lau, a révélé que la société était prête à offrir « l’expérience premium et phare que vous attendez de OnePlus à une nouvelle gamme de produits pour smartphones plus abordables ». L’équipe produit derrière le OnePlus Nord est dirigée par Paul Yu, connu pour diriger le développement de produits au sein de l’entreprise depuis plus de 5 ans.

Cette série de smartphones OnePlus à prix abordable sera initialement lancée en Inde et en Europe. L’entreprise veut tester le marché et commencer à plus petite échelle avant de pénétrer dans des marchés plus complexes. « Comme nous l’avons toujours fait lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, nous allons commencer relativement petits avec cette nouvelle gamme de produits en l’introduisant d’abord en Europe et en Inde », explique Lau.

Jusqu’à présent, il n’y avait aucune mention de la marque « Nord by OnePlus ». La société a même créé un compte Instagram privé avec le nom d’utilisateur « onepluslitezthing » pour partager rapidement les mises à jour pour le futur smartphone abordable. Le nom d’utilisateur pourrait être un indice du nom officiel, mais il ressemble plus à OnePlus en train de se moquer de la myriade de rumeurs en ligne.

Comme vu ci-dessus, il y a trois publications sur le compte Instagram susmentionné. Mais aucun d’entre eux ne révèle quoi que ce soit sur le OnePlus Nord (ou OnePlus Z). Il dit simplement : « Nous n’avons pas de nouvelles pour vous en ce moment ».

OnePlus Z ou OnePlus Nord ?

Des rumeurs affirment que le OnePlus Z/Nord utilisera le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm, sera compatible avec la connectivité 5G, disposera d’une caméra à quatre objectifs et un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour concurrencer le matériel de milieu de gamme le plus récent et le plus performant, il faudra vraiment qu’il coûte moins de 450 euros.

OnePlus n’a pas encore parlé de prix ou de date de sortie, mais a déclaré que le nouveau smartphone serait lancé en Europe et en Inde. Selon les rumeurs, la date de lancement du OnePlus Z/Nord se situe en juillet.