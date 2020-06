Nous pourrions ne pas voir le Motorola RAZR 2 en 2020

Bien qu’elle ait partagé la médiatisation des smartphones pliables avec Motorola plus tôt cette année, il semble que Samsung pourrait être la seule à rester sur la scène du smartphone pliable cette année. Elle devrait dévoiler non pas un, mais deux smartphones pliables dans moins de deux mois.

Et bien que Samsung ne soit pas le seul grand fabricant de smartphones à être en concurrence dans ce domaine, une nouvelle rumeur prétend que Motorola pourrait être hors jeu au moins jusqu’en 2021.

Motorola a fait un énorme pari en ressuscitant la marque RAZR comme son premier smartphone pliable. Le facteur de forme à clapet a été l’une des nombreuses options proposées dans les brevets et les concepts de design, mais c’est Motorola qui a finalement pris le risque d’en fabriquer un. L’idée et le nom étaient populaires, mais la mise en œuvre a laissé beaucoup à désirer, surtout lorsqu’il a été placé à côté du Galaxy Z Flip, moins cher, un mois plus tard environ.

Cela dit, ce n’était pas totalement inattendu pour un produit de première génération et le Motorola RAZR 2 devait être la « solution » de la société. Entre autres choses, ce second coup de poignard dans un smartphone à clapet pliable fonctionnerait sur un Snapdragon 765, résolvant ainsi non seulement la critique des performances du premier modèle, mais aussi son manque de support 5 G.

Le deuxième smartphone pliable de Motorola devait faire ses débuts cette année, mais ce n’est peut-être pas le cas.

Rendez-vous en 2021

Le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, affirme que le smartphone serait retardé d’un trimestre, le repoussant à 2021. Aucune autre raison que le COVID-19 n’a été donnée, bien qu’elle puisse être due à diverses causes, notamment les faibles taux de rendement des écrans flexibles. La pandémie pourrait théoriquement avoir un impact sur un certain nombre de facteurs, tels que la production, le développement et les tests d’assurance qualité.

We hearing that the Motorola Razr 2 is delayed a quarter due to COVID-19. Not likely available until 2021. —Ross Young (@DSCCRoss) June 18, 2020

Bien sûr, une seule rumeur non corroborée ne la rend pas authentique et il est trop tôt dans l’année pour écarter Motorola. Cependant, étant donné la situation mondiale, le lancement d’un smartphone pliable autour de la barre des 1 400 dollars est déjà un énorme pari en soi, sans parler de celui qui devra rivaliser avec toute la puissance du moteur marketing de Samsung.