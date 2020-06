Les modèles fictifs de l’iPhone 12 donnent un aperçu des premiers smartphones 5G d’Apple

C’est en train de se produire : Apple est en train de construire un nouvel iPhone moderne basé sur le design de l’iPhone 4, et selon une nouvelle fuite, le lancement pourrait avoir lieu dès cette année dans la gamme d’iPhone 12. En d’autres termes, oui, le prochain iPhone 12 aura un design qui rappellera l’iPhone 4 que tant de gens aiment encore, donc au lieu d’un châssis incurvé, il va utiliser des bords droits qui ont l’air absolument adorables.

Bien entendu, si Apple veut respecter les délais qu’il s’est lui-même imposés, la conception de son premier lot d’iPhone 5G doit maintenant être gravée dans le marbre. Ou dans ce cas, des modèles en métal et en plastique qui donneront aux fabricants d’accessoires ainsi qu’au public un aperçu de ce qui les attend lors de l’événement de septembre.

Les photos que vous voyez ici ont été partagées sur Twitter par Sonny Dickson et sont en fait des modèles fictifs d’iPhone 12 qui sont généralement utilisés par les fabricants d’accessoires pour fabriquer des étuis et des protections d’écran avant le lancement d’un nouvel appareil.

Les bords plats sont le changement le plus évident de ces photos, bien que Dickson note que l’encoche et les caméras qui sont représentées ici ne sont pas certaines.

Et en effet, de précédents rapports sur l’iPhone 12 suggéraient que les plus petits iPhone pourraient être équipés d’une configuration à deux caméras à l’arrière, tandis que les deux plus grands auraient une configuration à trois caméras. De plus, certaines personnes connaissant bien le sujet ont suggéré qu’une encoche plus petite est également très probable.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF —Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

Le design inspiré de l’iPhone 4 que tout le monde aime

Apple devrait dévoiler cette année quatre modèles d’iPhone différents, tous dotés de panneaux OLED et d’un support 5G. Le plus petit iPhone sera un modèle de 5.4 pouces avec une configuration à deux caméras, tandis que le plus grand sera l’iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6.7 pouces. Au milieu se trouvent deux iPhone de 6.1 pouces différents, dont l’un est le successeur de l’iPhone 11, tandis que l’autre est le remplacement de l’iPhone 11 Pro.

Bien entendu, de plus amples détails à ce sujet seront communiqués dans le courant de l’année à l’approche de l’annonce officielle. Comme chaque année, les débuts devraient avoir lieu en septembre, tandis que l’expédition pourrait commencer avec un léger retard en raison de difficultés de production.