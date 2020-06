Mozilla va lancer son service VPN payant dans le courant de l’année aux États-Unis

Après avoir commencé comme un service VPN dans le navigateur et s’être étendu à Android sur invitation seulement, Mozilla a maintenant annoncé que la version bêta de son service VPN, appelé Firefox Private Network VPN, est disponible pour tout le monde aux États-Unis.

En outre, la Fondation a annoncé qu’il serait officiellement lancé en tant que Mozilla VPN dans quelques semaines seulement. Le service, qui est actuellement disponible en version bêta, sera donc un produit stable, et Mozilla dit qu’au début, Mozilla VPN sera commercialisé au prix de 4,99 $ par mois.

Alors que Firefox Private Network VPN était initialement une extension pour le navigateur Firefox de Mozilla, Mozilla VPN sera un VPN complet avec des clients disponibles pour Windows, Chrome OS, Android et iOS. Mozilla VPN sera dans un premier temps réservé aux utilisateurs aux États-Unis et sera ensuite proposé sur d’autres marchés également, bien que Mozilla n’ait pas communiqué de détails à ce sujet.

La société explique que les commentaires envoyés par les testeurs jouent un rôle clé dans le développement de Mozilla VPN, puisque pas moins de 70 % des personnes qui ont essayé le service ont déclaré à l’équipe de développement qu’il « les aides à se sentir autonomes, en sécurité et indépendants lorsqu’ils sont en ligne ».

Plus de 8 testeurs sur 10 ont déclaré que Mozilla VPN est facile à utiliser. « Vos commentaires nous ont également aidés à identifier des moyens de rendre le VPN plus efficace et plus respectueux de la vie privée, notamment en développant des fonctionnalités telles que le tunneling partagé et en le rendant disponible sur les clients Mac. Le VPN sortira de la phase bêta dans les prochaines semaines, sortira de la marque Firefox Private Network VPN et deviendra un produit autonome, Mozilla VPN, pour servir un public plus large », déclare Mozilla.

Un service payant

Le Firefox Private Network VPN est officiellement entré en phase bêta à l’automne de l’année en tant qu’extension du navigateur, et il fait partie des efforts de Mozilla pour monétiser davantage de services. Le service est disponible sur les plateformes Windows 10, Android, Chromebook et iOS. La société ajoutera le support pour Mac et Linux dans le futur.

Au début de l’année, la société a décidé de licencier des dizaines d’employés, affirmant que sa stratégie visant à trouver davantage de sources de revenus n’a pas fonctionné comme prévu. Mozilla a déclaré qu’elle prévoyait de « travailler dans les limites de ses finances de base », expliquant qu’elle voulait dépenser quelque 43 millions de dollars en 2020 pour le lancement de nouveaux produits.