Le navigateur Edge Chromium sera disponible par défaut avec Windows 10 20H2

Microsoft teste en version bêta son navigateur Edge basé sur le moteur Chromium depuis plus de 6 mois maintenant. Personnellement, sur ma machine Windows 10 je lui ai donné du crédit par rapport à mon éternel favori, Chrome. La société a récemment commencé à déployer le nouveau navigateur Edge basé Chromium auprès des utilisateurs depuis la mise à jour Windows 10 May 2020 Update. Mais, à l’avenir, le navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium sera disponible par défaut avec la prochaine mise à jour de fonctionnalités de Windows 10.

La société a lancé en ce début de semaine la première version de Windows 10 20H2, la prochaine mise à jour de fonctionnalités. Elle n’apporte pas de changements majeurs, si ce n’est le fait que Microsoft Edge, basé sur Chromium, est intégré par défaut dans le système d’exploitation. Il remplacera la version actuelle basée sur le moteur EdgeHTML, désormais obsolète.

Comme le confirme l’article officiel du blog, « Windows 10, version 20H2, offrira un ensemble de fonctionnalités étendues pour améliorer les performances et renforcer la qualité. Ce sera également la première version de Windows 10 à inclure le nouveau Microsoft Edge, basé sur Chromium ». La dernière version est déjà disponible pour les utilisateurs du canal Dev de Windows 10.

Microsoft Edge, basé sur Chromium, a reçu une myriade de mises à jour de fonctionnalités au cours des 6 derniers mois. La société a ajouté une interface utilisateur à onglets verticaux, amélioré le lecteur de PDF intégré, le changement de profil, la recherche dans la barre latérale (bientôt), et plus encore. Il s’agit d’un navigateur riche en fonctionnalités et doté d’une mémoire efficace qui vous donnera envie de changer Chrome.

Il prendra en charge toutes vos extensions Chrome sans aucun problème, donc il n’y a pas de quoi s’inquiéter dans ce domaine.

Pas trop de changements

Le navigateur Edge remanié est disponible en téléchargement autonome pour le moment. Vous pouvez vous diriger vers ce lien pour le télécharger et l’essayer immédiatement. Ce désagrément, que l’on a également avec le navigateur Chrome, sera résolu avec la mise à jour Windows 10 20H2 (attendue en novembre 2020), qui devrait être lancée plus tard dans l’année.

Si la prochaine mise à jour majeure inclut Edge par défaut, on ne sait pas très bien ce que Microsoft prévoit d’autre. Tout comme la deuxième grande mise à jour de Windows 10 de l’année dernière, cette mise à jour à venir « aura une installation plus rapide, car elle s’installera comme une mise à jour mensuelle », selon Microsoft.