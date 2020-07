L’iPhone XR conserve la plus grande partie de sa valeur au fil des ans

Ce n’est un secret pour personne qu’en général, les smartphones d’Apple se distinguent de tous les autres, entre autres, par leur revente. C’est loin d’être important pour tout le monde, mais c’est un fait. Depuis le lancement de l’iPhone XR d’Apple, l’appareil iOS a dominé les marchés des smartphones dans le monde entier. La plupart des appareils électroniques deviennent plus abordables pour les consommateurs au fur et à mesure que la technologie progresse. Par exemple, vous pouvez considérer qu’un énorme téléviseur à écran plat était autrefois un symbole de richesse. Ce n’est cependant pas le cas des smartphones, qui semblent devenir plus chers à mesure qu’un nouveau modèle de smartphone est lancé sur le marché.

Bien qu’il n’ait pas été tout à fait abordable lors de son lancement, Apple a grandement réduit le prix de l’appareil par la suite. Aujourd’hui, selon un nouveau rapport, l’iPhone XR est devenu le « smartphone le plus monnayable » sur les marchés mondiaux.

SellCell.com, l’un des plus grands sites de comparaison de prix de smartphones au monde, a récemment publié un rapport mettant en évidence la dépréciation des populaires appareils Android et iOS. Selon leur analyse, les chercheurs ont constaté que, parmi tous les autres smartphones du marché, l’iPhone XR est l’un de ceux qui ont conservé la plus grande partie de sa valeur au fil des ans.

L’enquête menée par le site Web comprenait une analyse des marques de smartphones les plus importantes du marché. La liste comprenait cinq marques de smartphones : LG, Samsung, Google, Apple et Sony. Les chercheurs ont pris les prix des smartphones lancés 2018 par ces entreprises et les ont comparés aux prix actuels du marché de ces smartphones.

L’enquête et l’analyse ont révélé que l’iPhone XR (la variante de 64 Go) est le seul smartphone qui a actuellement la plus belle cote parmi ses compagnons de lot 2018. Selon le rapport, la valeur de l’appareil iOS s’est dépréciée de 53 % depuis son lancement en 2018 — passant de 749 à 350,5 dollars. Pour mettre cela en perspective, selon la liste, les appareils Android comme le LG G7 Thinq (64 Go) et le Samsung Galaxy Note 9 (128 Go) ont perdu respectivement 89,7 % et 72,4 % de leur valeur initiale.

Les smartphones Android moins monnayables

Cela n’est pas surprenant, car nous savons déjà, grâce à un rapport précédent, que les appareils Android se dévaluent beaucoup plus vite que les appareils iOS. Par conséquent, aucun appareil Android ne se trouve dans les trois premières positions.

Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous.

L’une des principales raisons d’acheter un nouveau smartphone est que votre smartphone actuel est obsolète. Cependant, dans le cas des iPhone, Apple prend en charge ses produits pendant des périodes plus longues et même les modèles les plus anciens tels que l’iPhone 6 ou 7 continuent de bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité.

Il est à noter que dans son étude, la source n’a pris en compte que les cinq fabricants de smartphones susmentionnés. Cependant, il est peu probable que Xiaomi, Huawei ou Motorola aient une meilleure situation que Samsung ou Sony.