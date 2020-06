Le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium est déployé sur tous les ordinateurs Windows 10

Quelques mois après son lancement initial, Microsoft déploie le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium par le biais de Windows Update. Autrement dit, le navigateur s’installe automatiquement et remplace l’ancienne version d’Edge, peu utilisée. Selon un document de support Windows, tous les ordinateurs équipés de Windows 10 version 1903 et supérieure recevront la mise à jour, ainsi que le navigateur Edge, plus rapide et redessiné.

Il existe trois mises à jour spécifiques qui permettront au navigateur d’être automatiquement installé sur les PC sous Windows 10. Il s’agit des mises à jour KB4541301, KB4541302 et KB4559309. Selon la version de Windows que vous utilisez, vous verrez un KB différent dans Windows Update lorsque vous visiterez la section « Mise à jour et sécurité » et que vous cliquerez sur « Vérifier les mises à jour » si vous espérez obtenir le navigateur automatiquement.

Selon Ghacks, la KB4541301 est pour les PC Windows 10 avec les mises à jour d’avril April 2018 ou October 2019 Update. Le KB4541302, quant à elle, est pour les mises à jour de May 2019 Update ou November 2019 Update. Enfin, il y a la KB4559309, qui est pour toutes les versions plus récentes de Windows 10.

Dans tous les cas, une fois que vous aurez installé l’une de ces mises à jour KB et redémarré votre appareil Windows 10, l’ancien Microsoft Edge sera masqué au profit du nouveau Edge. Cependant, tous vos mots de passe des sites Web existants enregistrés, et autres informations seront automatiquement transférés dans le nouveau navigateur.

La version Chromium de Edge a fait son apparition en janvier, mais les utilisateurs ont dû la télécharger manuellement sur le site Web de Microsoft. Depuis lors, le navigateur a connu des améliorations majeures : il est plus performant, son interface utilisateur est plus claire et plus facile à comprendre, et il est possible de personnaliser l’expérience grâce aux extensions Microsoft Store et Google Chrome. Tout comme Google Chrome, le navigateur Web est désormais séparé du système d’exploitation, de sorte qu’il reçoit toujours de nouvelles mises à jour chaque mois.

Des fonctionnalités exclusives

Microsoft prévoit de nouvelles fonctionnalités pour le navigateur qui permettent de le séparer de Google Chrome. Il s’agit notamment d’une nouvelle intégration avec Pinterest dans les Collections de Edge, ainsi que d’un menu contextuel avec un clic droit pour activer une fonction de recherche de mots et d’expressions dans la barre latérale. Microsoft continue donc à travailler avec Google pour améliorer le navigateur Edge. Mais d’après mon expérience, le nouveau Edge est déjà une alternative sérieuse à Chrome ou Firefox. Il est rapide, il a l’air super et il a de meilleurs contrôles d’onglets que la concurrence. Maintenant qu’il est sur votre ordinateur, autant l’essayer.

Vous devriez voir une nouvelle mise à jour dans Windows Update pour votre ordinateur aujourd’hui ou demain. Si vous êtes pressé d’essayer Edge, ou si vous ne voulez pas télécharger une mise à jour de Windows, vous pouvez obtenir une copie du navigateur sur le site de Microsoft.