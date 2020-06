La Sonos Move arrive avec une heure de batterie supplémentaire et en blanche

Sonos a lancé une nouvelle finition pour son enceinte nomade, avec une Sonos Move disponible dans le coloris Lunar White (blanc) qui sera disponible en France à partir du 7 juillet. Rejoignant l’actuelle version Shadow Black (noir) lancée l’année dernière, la nouvelle Move bénéficie également d’une nouvelle mise à jour logicielle de Sonos, qui, selon la société, ajoutera une heure de lecture supplémentaire lorsqu’elle sera utilisée sans fil.

C’est une inversion complète du look simple et discret, entièrement noir, pour lequel Sonos est devenu largement connu et qui est commun aux enceintes de toute l’industrie. Cependant, ce n’est pas la première fois que Sonos propose l’une de ces enceintes de cette manière, car tous leurs autres produits actuels sont disponibles dans les coloris Shadow Black ou Lunar White.

En tant que première enceinte connectée autonome de Sonos, la Move a répondu à de grandes attentes et elle est en train de devenir l’un de ses articles les plus populaires (d’après les statistiques de vente du mois dernier qui l’ont vu se hisser au sommet de sa liste de best-sellers). Bien qu’elle fonctionne dans un réseau sans fil Sonos standard lorsqu’elle est à porter, elle peut également être commutée en Bluetooth et se coupler directement avec un smartphone ou une autre source de musique.

L’inconvénient est le prix relativement élevé sur le marché des enceintes Bluetooth, bien que Sonos ait soutenu que le prix de 399 euros de la Move représentait plus que la simple flexibilité. Répondant à la norme IP56 pour la résistance à la poussière et aux liquides, elle est plus puissante que la plupart des enceintes Bluetooth du marché, et dispose d’un système d’autoréglage avancé. Plutôt que d’être installée une fois, comme c’est le cas pour les modèles moins portables de la société, le Trueplay automatique ajuste l’égalisation en fonction de l’environnement chaque fois que l’enceinte est repositionnée.

Bien qu’elle soit désormais disponible en blanc, la Move est toujours classée IP56 et résiste aux UV, ce qui lui évite de surchauffer ou de jaunir après une exposition continue au soleil.

Disponible dès le 7 juillet

En outre, bien qu’elle se vante d’une heure de lecture supplémentaire, il convient de noter que la Move Shadow Black offre également une durée d’exécution plus longue. La mise à jour logicielle poussée par Sonos il y a quelques mois a en fait ajouté une heure d’utilisation supplémentaire à l’enceinte, offrant une autonomie de 11 heures de lecture en continu sur une seule recharge. Bien sûr, à la maison la Move se glisse facilement sur son socle de charge et assure une connexion et une écoute en continu.

La Sonos Move en Lunar White est disponible en précommande aujourd’hui, au même prix que le modèle Shadow Black, soit 399 euros. Elle sera disponible en France à partir du 7 juillet en exclusivité sur le site de la marque et à la Fnac.