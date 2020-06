Qualcomm lance le processeur Snapdragon 690 pour ajouter la 5G aux smartphones abordables

Qualcomm continue de progresser vers sa mission, qui est de favoriser l’adoption de la 5G et de rendre cette technologie accessible au grand public. Le Snapdragon 765 5G, annoncé fin 2019, a été le premier pas dans cette direction. Et maintenant, le tout premier chipset 5G de la série 600 a fait ses débuts conformément à la promesse de Qualcomm de lancer les processeurs Snapdragon des séries 600 et 700 avec le support de la 5G de l’année dernière.

En effet, Qualcomm lance aujourd’hui sa nouvelle puce 5G, le Snapdragon 690, le premier produit de sa série 6 à prendre en charge la connectivité de nouvelle génération — bien qu’il ne prenne en charge que les versions 5G plus lentes, inférieures à 6 GHz, et non la norme mmWave plus rapide.

Le nouveau Snapdragon 690 promet également toute une série d’autres améliorations par rapport aux précédentes puces de la série 6. Qualcomm affirme que le Snapdragon 675 offrira des performances CPU 20 % plus élevées et un rendu graphique 60 % plus rapide.

En commençant par les bases, le Snapdragon 690 5G est équipé d’un processeur octa-core Kryo 560 à 64 bits avec des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,0 GHz. Il s’agit d’un tout nouveau processeur doté de cœurs Cortex-A77 qui n’étaient utilisés auparavant qu’à bord du Snapdragon 865. Ce n’est que la deuxième puce de la gamme de Qualcomm à comporter un noyau Kryo 500 — le premier est le Kryo 585 du Snapdragon 865. Le chipset comprend également un nouveau GPU Adreno 619L à bord, qui se situe au-dessus du GPU Adreno 618 que l’on trouve sur les processeurs de milieu de gamme Snapdragon 720G et 730G.

Mais l’ajout du support 5G — par le biais d’un nouveau modem Snapdragon X51 — est particulièrement important pour l’adoption plus large de la 5G, étant donné que les puces de la série 6 de la société ont tendance à apparaître dans les smartphones d’entrée et de milieu de gamme, comme ceux de Nokia, Motorola et LG de HMD. Auparavant, la 5G se limitait aux puces de la série 8 de Qualcomm (comme le produit phare Snapdragon 865) et aux puces « semi-premium » Snapdragon 765 et 768 G. Il prend en charge les réseaux autonomes (SA) et non autonomes (NSA), offrant des vitesses de téléchargement jusqu’à 2,5 Gb/s et des vitesses de chargement jusqu’à 660 Mb/s. Il prend en charge la plupart des bandes mondiales et des fonctionnalités multi-SIM, mais ne prend pas en charge les réseaux mmWave.

Quand le premier smartphone Snapdragon 690 5G sera-t-il lancé ?

Et même s’il faudra encore du temps pour que les fabricants de smartphones commencent à utiliser le Snapdragon 690 (et, sans doute, encore plus longtemps avant que vous puissiez acheter un smartphone 5G qui coûte entre 150 et 200 euros), il s’agit d’une évolution intéressante qui devrait permettre à cette technologie de toucher davantage de clients que ceux qui achètent les smartphones les plus onéreux.

En plus de la 5G, il existe quelques autres caractéristiques haut de gamme qui se retrouvent pour la première fois dans la série 6. Le Snapdragon 690 prendra en charge les écrans à 120 Hz pour des taux de rafraîchissement plus rapides, ainsi que la capture vidéo HDR 4K (une première pour la série 6). Le Snapdragon 690 permettra également d’utiliser des capteurs photo jusqu’à 192 mégapixels.

Attendez-vous à voir les premiers smartphones 5G alimentés par un Snapdragon 690 au deuxième trimestre 2020, HMD, LG, Motorola, Sharp et TCL étant parmi les sociétés qui prévoient de sortir des appareils avec la nouvelle puce.