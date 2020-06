Le salon technologique Computex 2020 à Taïwan est annulé à cause du coronavirus

Le salon taïwanais Computex 2020 est le dernier grand salon de la technologie à être annulée en raison de la pandémie liée au coronavirus COVID-19. Les organisateurs avaient précédemment reporté le salon de juin à septembre, mais il a été définitivement annulé cette année.

Officiellement, le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taiwan (TAITRA) et l’Association informatique de Taipei (TCA) ont déclaré que le salon était « reprogrammé » en 2021, en gardant à l’esprit la sécurité des exposants, des délégations et des visiteurs. Comme le rapporte Wccftech, qui l’a repéré, Taïwan a actuellement fermé ses frontières à tous les voyageurs étrangers, et seuls ceux qui ont un permis de séjour sont autorisés à rentrer dans le pays.

Bien que l’événement de cette année ait été annulé, les organisateurs prévoient de tenir l’événement de l’année prochaine comme d’habitude. Dans un communiqué de presse officiel, les organisateurs ont déclaré que Computex 2021 se tiendra du 1er au 5 juin de l’année prochaine. Il faut espérer que la pandémie ne sera plus qu’un lointain souvenir d’ici là et que l’événement se déroulera comme prévu.

Le Computex 2020 est le dernier d’une longue série d’événements, de conférences et de sommets qui sont annulés en raison du COVID-19. Alors que certains événements majeurs comme le MWC 2020, la Google I/O et le Facebook F8, ont été entièrement annulés, d’autres, comme la WWDC 2020 d’Apple et la Ignite 2020 de Microsoft, ont été prévus pour être uniquement des événements en ligne.

De multiples événements annulés

Si vous avez du mal à suivre les innombrables événements, symposiums et séminaires qui sont annulés, reportés ou reprogrammés, vous pouvez vous rendre sur un site appelé « IsItCancelledYet » pour vérifier le statut des événements à venir.

Quant au Computex, c’est l’un des principaux salons technologiques en Asie. Il a été organisé pour la première fois en 1981 comme un petit salon pour les petites entreprises. Cependant, il s’est depuis transformé en une conférence de grande envergure, avec des exposants du monde entier. Les entreprises taïwanaises, telles que ASUS, MSI, Gigabyte, D-Link et d’autres, ont presque toujours quelque chose de nouveau à dévoiler lors de cet événement annuel.