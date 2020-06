Dell travaille-t-elle sur un Chromebook XPS ?

Qu’il s’agisse d’une tablette, d’un convertible ou d’un modèle 2-en-1, les Chromebooks sont aujourd’hui de toutes les formes et de toutes les tailles. Cependant, Dell pourrait travailler sur son propre Chromebook ultra-premium de marque XPS, selon un rapport de Chrome Unboxed.

La rumeur veut que Dell travaille sur au moins trois nouveaux Chromebooks pour sa prochaine gamme, dans cinq formats différents, comme une tablette, un convertible ou un 2-en-1. L’un d’entre eux pourrait être un appareil XPS.

Il y a une chance qu’il y ait un total de 6 nouveaux appareils, et la rumeur veut que chaque appareil provienne d’une « tablette » particulière dont le code se trouve dans les dépôts open source de Chromium. Il s’agit de « Drallion », « Deltaur » et « Deltan », selon le rapport.

À en juger par ce que l’on sait du matériel à partir des commits dans le code source, l’un de ces appareils Dell pourrait être équipé de charnières à 180 et 360 degrés. Il est également possible que l’un d’entre eux soit équipé des nouveaux processeurs Tiger Lake de 10e génération d’Intel. Selon la publication, étant donné que les ordinateurs portables Chromebooks Inspiron et Enterprise de Dell sont déjà bien représentés dans la gamme Dell, tout ce qui va du « Deltaur » au « Drallion » correspond à ce qui est éventuellement nécessaire pour les ordinateurs portables XPS convertibles et à clapet.

Le rapport est une pure spéculation, mais il y a des raisons de croire qu’un Chromebook XPS puisse devenir une réalité. Samsung a récemment lancé le Galaxy Chromebook, qui est un appareil convertible ultra-premium. Avec une construction entièrement en aluminium et un écran AMOLED d’une résolution de 4K, Samsung a montré qu’elle pouvait apporter à un appareil Chrome OS les mêmes fonctionnalités haut de gamme habituellement associées à un ordinateur portable Windows.

Un modèle ultra-premium

La gamme XPS étant connue pour son repose-poignet en fibre de carbone, son écran plutôt mince et ses élégantes caractéristiques, il serait logique que Dell fasse quelque chose d’analogue pour mettre ses appareils sous les feux des projecteurs. Bien sûr, il est toujours possible que Dell se contente de rafraîchir les actuels Chromebooks sous ces mêmes noms de code.

En attendant, il existe toujours des offres de Chromebooks haut de gamme, notamment le Galaxy Chromebook, le Google Pixelbook et même le Pixelbook Go. Mais, il y a de l’espoir qu’un XPS Chromebook puisse bientôt arriver sur le marché.