Windows 10 May 2020 Update ajoute l’option de connexion sans mot de passe

Comme de nombreux observateurs de Microsoft le savent déjà, le géant du logiciel basé à Redmond est l’une des plus grandes entreprises qui militent pour un monde sans mots de passe. Et c’est parce que Windows Hello, le système d’authentification biométrique de la société, a déjà atteint sa maturité, donc pour le moment, il peut être activé sur un assez grand nombre d’appareils.

Une chose qui mérite d’être mentionnée chaque fois que nous discutons de Windows Hello dans Windows 10 est que ce système biométrique nécessite un matériel dédié, tel qu’une caméra spéciale. Donc, sans ce matériel, utiliser Windows Hello est impossible. Mais lorsqu’il est activé, Windows Hello peut alimenter le monde sans mot de passe pour lequel Microsoft insiste si fort, et la nouvelle version de Windows 10 est la prochaine étape de la société dans cette direction.

Avec la dernière mise à jour de Windows 10, Microsoft a ajouté une option pour les appareils Windows 10 fonctionnant avec Windows Hello. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent activer la connexion sans mot de passe pour les comptes Microsoft depuis les paramètres.

Cette mise à jour ajoute également Windows Hello comme authentifiant Fast Identity Online 2 (FIDO2) pour « tous les principaux navigateurs », y compris Chrome et Firefox. Cette fonctionnalité et d’autres sont activées avec la version 2004 de Windows 10, alias Windows 10 May 2020 Update.

Une activation très simple

Avec cette dernière mise à jour de Windows 10, les utilisateurs peuvent aller dans « Paramètres > Comptes > Options de connexion », et activez l’option « Exiger la connexion Windows Hello pour les comptes Microsoft ». Lorsque cette option est activée, tous les comptes Microsoft de votre appareil Windows 10 sont basculés en « authentification moderne ». Cette dernière comprend l’utilisation de Windows Hello par la reconnaissance faciale, l’empreinte digitale ou un code PIN.

La prise en charge de la connexion par code PIN pour Windows Hello a également été ajoutée au mode « Sans échec » avec cette mise à jour de Windows 10. Le système Windows Hello a également été mis à jour pour Windows Hello for Business, en ajoutant la prise en charge du Hybrid Azure Active Directory ainsi que la connexion par numéro de téléphone (MSA).

Prise en charge de la clé de sécurité FIDO2

Cette mise à jour étend la prise en charge de la clé de sécurité FIDO2 avec Windows Hello for Business pour assurer les environnements Hybrid Azure Active Directory. Microsoft a dévoilé une première preview de ce système en novembre 2019. La preview public de la prise en charge par Azure AD des clés de sécurité FIDO2 dans les environnements Hybrid a été lancé en février 2020.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de toutes sortes peuvent facilement et efficacement aller au-delà de la connexion par mot de passe pour les appareils Windows. Comme l’a noté Alex Simons de Microsoft Azure, « Avec l’extension de la prise en charge de FIDO2 aux environnements Hybrid, nous offrons une connexion transparente aux périphériques Windows et un accès pratiquement irréprochable aux ressources sur site et dans le cloud, en utilisant une clé privée/public solide couplée par du matériel ».

L’abandon des mots de passe est considéré par beaucoup comme la voie à suivre étant donné le nombre de violations survenues ces derniers temps, car des systèmes comme Windows Hello, qui permettent la reconnaissance faciale et l’analyse des empreintes digitales sur les appareils, réduisent la probabilité que quelqu’un ait accès aux données des utilisateurs.