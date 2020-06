Vous pouvez maintenant jouer à Google Stadia sur quasiment tous les smartphone Android

Il n’est pas farfelu de dire que Google Stadia n’a pas encore le support d’appareil qu’il devrait avoir. Jusqu’à aujourd’hui, le service n’était disponible que sur une sélection limitée d’appareils Android, mais maintenant Google est en train de mettre en place un changement assez excitant sur ce domaine.

En effet, si le service de jeux en ligne Stadia de Google est toujours soumis à des limitations, l’un des principaux obstacles à l’adoption a peut-être disparu : vous n’avez plus besoin d’un smartphone Android spécifique pour essayer Google Stadia. Lorsque Stadia a été lancé en novembre dernier, il ne prenait en charge que les smartphones Pixel de Google, bien qu’il ait ajouté les appareils Samsung, ASUS et Razer le 20 février.

Non seulement Stadia bénéficie d’une prise en charge officielle pour une gamme d’appareils OnePlus, mais Google ouvre expérimentalement le support à tout smartphone Android capable d’installer l’application Stadia, ce qui signifie que la plupart des appareils équipés d’Android 6.0 ou d’une version ultérieure devraient faire l’affaire. Maintenant que Stadia est ouvert au test et fonctionne sur pratiquement tous les smartphones Android, il n’y a plus de raison d’hésiter à le tester.

Tout d’abord, parlons de la prise en charge de OnePlus. Selon la publication sur les forums de la communauté Stadia, les OnePlus 5/5T, 6/6T, 7/7T, 7/7 T Pro, et 7/7 T Pro 5G sont tous officiellement compatibles avec Stadia à partir d’aujourd’hui, suivant les traces du OnePlus 8/8 Pro. Si vous avez un de ces smartphones dans votre poche, vous pouvez télécharger l’application Stadia sur le Google Play Store et commencer à jouer.

Le support expérimental dont bénéficient aujourd’hui divers smartphones Android est peut-être plus intéressant. Il n’existe pas de liste des smartphones qui bénéficient de ce support parce qu’il y en aurait probablement trop à énumérer. Google dit simplement que tout smartphone qui peut installer l’application Stadia peut jouer à des jeux depuis le service de streaming, même ceux qui ne figurent pas sur la liste des appareils officiellement pris en charge par l’entreprise.

Démarrer dès maintenant !

La mise en place de Stadia n’est pas aussi simple que le téléchargement de l’application. Pour l’activer, téléchargez et connectez-vous à l’application Stadia, ouvrez les paramètres, appuyez sur « Expériences », puis basculez sur « Jouer sur cet appareil ». Gardez à l’esprit que la prise en charge expérimentale de ces appareils signifie qu’ils peuvent ne pas fonctionner parfaitement, alors attendez-vous à quelques bugs ou pépins pendant que vous jouez.

D’autres fonctionnalités seront disponibles cette semaine sur Stadia, notamment des commandes tactiles mobiles qui peuvent être appelées en appuyant sur le bouton « try touch gamepad » qui apparaît lorsque vous démarrez un jeu sans un contrôleur connecté, ainsi qu’une nouvelle option de résolution personnalisée pour les appareils Chromecast Ultra. Un certain nombre de nouveaux jeux seront également disponibles sur Stadia Pro ce mois-ci, et le mois de juin s’annonce donc assez important pour les utilisateurs de Stadia.

Voici la liste complète des appareils officiellement pris en charge par Google, bien qu’ils ne garantissent pas à eux seuls une bonne expérience : les jeux dans le cloud nécessitent une connexion internet rapide et stable avec un minimum de frictions sur votre réseau.

