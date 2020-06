Le Galaxy Note 20 pourrait nous surprendre en ayant un écran plat

Les informations commencent à se multiplier autour du grand événement de Samsung, mais uniquement en ligne, Unpacked 2020, surtout si l’on considère qu’il pourrait avoir lieu dans deux mois seulement. Bien sûr, le centre d’attraction de l’événement sera le Galaxy Note 20, même s’il est accompagné de dispositifs pliables tout aussi attrayants.

La prochaine phablette du géant sud-coréen pourrait être particulièrement controversée, selon la façon dont on le voit, étant donné les nombreux changements que Samsung serait en train d’apporter, y compris un qui revient sur ce que la société a gardé pendant des années.

Non, Samsung ne se débarrasse pas du stylet S Pen, comme certains ont pu le craindre. Cela reste la caractéristique essentielle de la gamme Galaxy Note, du moins jusqu’à ce qu’elle puisse probablement en faire une exclusivité du Galaxy Fold. Heureusement, nous en sommes encore à des années de cela, si l’on en croit les récentes rumeurs.

Ce que Samsung serait en train de faire, c’est de rendre l’écran du Galaxy Note 20 à nouveau plat selon Ice Universe. Oui, aucun de ces écrans « Infinity Display » ne se courbe sur les côtés. Samsung a adopté des écrans à bords courbés sur sa gamme Galaxy Note depuis le malheureux Galaxy Note 7 en 2016. Il est vrai que le Galaxy Note 10 Lite avait un écran plat, ce qui a peut-être inspiré Samsung à faire ce petit, mais important changement.

Cette rumeur n’est pas confirmée à 100 %, et bien que Ice Universe soit généralement une fuite extrêmement précise, on peut douter que Samsung apporte un changement aussi important.

De bonnes nouvelles ?

Sur le plan du design, nous pourrions voir le retour de certains bords sur le côté, contrairement à la façon dont il a repoussé ces espaces morts. Cependant, cela rend le smartphone plus adapté à des tâches pour lesquels on l’attend, à savoir l’écriture et le dessin, sans que les utilisateurs ne s’inquiètent que le S Pen glisse sur les bords arrondis et lisses. On ne sait toujours pas pourquoi Samsung a mis autant de temps à apporter ce changement ni quelle est la certitude de cette fuite.

Ice Universe a également révélé que la découpe dans l’écran du Galaxy Note 20 aura la même taille que celle du Galaxy S20. Il s’agit d’une bonne nouvelle si on compare ce trou à celui du Galaxy Note 10, mais il suscitera probablement aussi des inquiétudes quant à savoir si la caméra frontale sera assez bonne pour les selfies et les chats vidéo.

Pour l’instant, les rapports indiquent que le lancement de la gamme Galaxy Note 20 ainsi que le nouveau Galaxy Fold 2 est prévu pour le 5 août ! Préparez-vous.