Le Galaxy Fold 2 de Samsung ne devrait pas supporter le S Pen

Lorsque des rapports antérieurs ont révélé que le Galaxy Fold 2 de Samsung inclura la fonctionnalité du stylet avec le S Pen, tout le monde s’attendait à ce qu’il devienne un moteur de productivité. Cependant, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour que cela devienne une réalité.

Le site technologique sud-coréen Thelec affirme que le futur smartphone pliable de Samsung n’aura pas un écran assez durable pour supporter l’utilisation d’un stylet à pointe dure, et donc, le Galaxy Fold 2 n’inclura pas et ne supportera pas le S Pen.

Ce n’est pas une surprise, car le Fold original était entaché de problèmes de durabilité de l’écran et se rayait facilement. Les choses se sont un peu améliorées en passant à un verre ultra fin (UTG) sur le Galaxy Z Flip, mais avec une épaisseur de seulement 0,03 mm, ce n’était toujours pas suffisant. Considérant que le Galaxy Fold 2 est susceptible d’opter pour la même implémentation UTG, Samsung semble jouer la sécurité cette fois-ci.

Pour situer le contexte, les écrans d’appareils tels que le Galaxy Note 10 ont une épaisseur de plus de 0,4 mm, soit 10 fois plus. De plus, il est également protégé par la résistance aux rayures, par le très apprécié verre Gorilla Glass, ce qui le rend assez résistant pour supporter la force d’un stylet.

En fait, pour les smartphones pliables de l’année prochaine, Samsung s’est déjà associé à Corning pour développer un nouveau type de verre souple qui sera flexible tout en étant beaucoup plus résistant que les offres actuelles proposées par la technologie UTG. Il reste à voir quand nous pourrons constater les fruits de ce partenariat.

De meilleurs écrans

Cela dit, le Galaxy Fold 2 pourrait encore avoir d’autres atouts. Il sera le nouveau fleuron du portefeuille de Samsung, et sera probablement plus avancé que tout autre smartphone pliable sur le marché. Les changements attendus comprennent des écrans plus grands à l’intérieur comme à l’extérieur, et l’écran rabattable passant à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Outre les améliorations structurelles, la protection contre les intrusions pourrait également faire son apparition. Les entrailles seront également mises aux normes 2020.

Le Galaxy Fold 2 sera officiellement lancé en août lors du tout premier événement en ligne « Unpacked ». Il partagera la scène avec la gamme de Galaxy Note 20, le Galaxy Z Flip 5G, la Galaxy Tab S7 et probablement, même une paire d’écouteurs avec annulation du bruit. Les rumeurs actuelles font état du 5 août, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle.