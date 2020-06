Comment regarder l’événement d’annonce de la PlayStation 5 à 22 heures ?

Enfin nous y voilà ! Après avoir reçu pendant des mois et des mois de minuscules informations sur la mystérieuse PlayStation 5, nous allons enfin pouvoir jeter un coup d’œil à la console elle-même aujourd’hui — ou du moins aux jeux auxquels vous pourrez jouer lorsqu’elle sera lancée.

Sony a gardé la PS5 relativement secrète, du moins par rapport à Microsoft et à sa Xbox Series X. Jusqu’à présent, nous savons à quoi ressemblera le contrôleur, et nous avons vu la démo de Unreal Engine 5 qui fonctionnait sur une version développeur de la PS5. Mais, nous n’avons pas encore vu la console elle-même, et on peut espérer que Sony lèvera enfin le voile sur sa nouvelle console ce soir.

Cela dit, l’événement va se concentrer sur les jeux, selon une annonce de Sid Shuman, directeur principal de la communication des contenus de Sony Interactive Entertainment. Shuman précise également que le show a été enregistré à l’avance et sera diffusée en 1080p à 30 fps, ce qui ne représentera pas la qualité réelle des jeux.

Parmi les jeux confirmés jusqu’à présent, nous allons certainement voir Godfall, et on peut légitimement penser que nous allons entendre parler de Assassin’s Creed Valhalla. Destiny 2 et Fortnite pourraient également faire leur apparition. Dans le monde du jeu solo, on peut espérer voir Horizon Zero Dawn 2.

Comment regarder l’événement ?

Pour regarder l’événement, rendez-vous sur la chaîne Twitch de PlayStation ou sur YouTube. La diffusion commence à 22 heures, heure française, et durera environ une heure. Vous pouvez également consulter la page PlayStation 5 sur le site Web de PlayStation pour plus d’informations.

Enfin, il convient de noter : « Il est également préférable de regarder l’événement en portant des écouteurs, si vous le pouvez — il y a un travail audio sympa pour la retransmission, et il pourrait être plus difficile de l’apprécier si elle est diffusée par les haut-parleurs de votre smartphone ou de votre ordinateur portable », a déclaré Sid Shuman.