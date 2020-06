Le futur smartphone abordable de la société chinoise OnePlus, le supposé OnePlus Z, est déjà devenu l’un des smartphones les plus en vue dans cette seconde moitié de l’année. Si OnePlus a confirmé son intention de lancer un smartphone de milieu de gamme, les rumeurs se multiplient ces dernières semaines pour ledit smartphone.

D’abord, il a été baptisé OnePlus 8 Lite, puis nous sommes passés au OnePlus Z après quelques informations de sources fiables. Cependant, il semble maintenant que le prochain smartphone de milieu de gamme de OnePlus pourrait arriver sous le nom de « Nord by OnePlus » le mois prochain.

Max J., un informateur fiable, a partagé sur Twitter un mystérieux message. Il a vu les utilisateurs deviner un mot de quatre lettres commençant par N. Et ce sont les gens de PhoneArena qui ont été les premiers à déchiffrer le code. Le message était « NORD » et si vous avez gardé une trace, OnePlus a déposé une demande de marque déposée pour « Nord by OnePlus » au début du mois de mars.

Une fois le code déchiffré, Max a confirmé la réponse dans le tweet que vous voyez ci-dessous. Cependant, le plus intrigant est qu’il nie connaître un smartphone du nom de OnePlus Z, même si c’est lui qui a lancé l’idée au départ.

Il semble que le OnePlus Z pourrait être le nom interne du premier téléphone de la prochaine série de milieux de gamme « Nord by OnePlus ».

.@JoshuaSwingle seemed to have found the solution to my little quiz 😉 https://t.co/IYj1JivRTK —Max J. (@MaxJmb) June 8, 2020

Des questions sur les spécifications

Quant à la rumeur, elle a récemment été repérée dans une enquête auprès des utilisateurs qui avait fait l’objet d’une fuite en ligne. Max J. a toutefois contesté la fuite et a déclaré que la plupart des spécifications mentionnées dans ladite fuite sont incorrectes. Vous pouvez toujours consulter les spécifications dans le lien partagé, mais je vous suggère de les prendre avec des pincettes.

OnePlus cherche peut-être à suivre les traces de sa société sœur, OPPO, qui a lancé realme en tant que marque centrée sur le marché de l’entrée de gamme il y a quelques années. « Nord by OnePlus » peut éventuellement devenir une marque distincte qui se concentre sur le marché de l’entrée et du milieu de gamme. C’est la même stratégie que celle adoptée par Xiaomi avec « Redmi by Xiaomi » pour différencier les deux marques.