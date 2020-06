HTC envoie un « Save the date » pour le 16 juin afin de présenter le Desire 20 Pro ?

HTC envoie un « Save the date » pour le 16 juin afin de présenter le Desire 20 Pro ?

À ce stade de l’année, très peu de fabricants de smartphones n’ont pas lancé un nouveau produit phare. Google ne le fera que plusieurs mois plus tard, bien que nous attendions toujours des informations sur un Pixel 4a. L’absence et le silence de HTC ont cependant été particulièrement poignants, étant donné la position autrefois estimée de la société sur le marché des smartphones.

Elle a finalement rompu ce silence pour faire un petit coucou, assez pour teaser qu’elle ait quelque chose à montrer la semaine prochaine qui l’espère-t-elle, peut raviver la flamme parmi les fans de la marque. Dans un teaser « Save The Date », HTC a annoncé l’événement pour le lancement de son prochain smartphone qui aura lieu le 16 juin.

Pour l’instant, on ne sait pas encore lequel des deux smartphones qui, selon la rumeur, seront dévoilés par HTC. D’une part, il y a une rumeur plus ancienne selon laquelle la société taïwanaise va lancer son premier smartphone 5G à Taiwan, bien que ce lancement puisse intervenir qu’en juillet. Un événement qui se produit en juin suggère quelque chose qui est dans les cartons depuis un certain temps.

À moins que HTC ne crée une grande surprise, et bien que l’affiche ne dévoile pas ce que sera ce smartphone, on s’attend à ce qu’il s’agisse du Desire 20 Pro. L’image du teaser confirme la toute première fuite qui indiquait qu’il pourrait ressembler à un OnePlus 8 sur le devant avec une découpe dans le coin gauche pour loger la caméra frontale. L’arrière, en revanche, montre un ensemble vertical de capteurs photo qui n’est pas sans rappeler le Mi 10 de Xiaomi.

Selon la rumeur, il y aurait quatre caméras à l’arrière et il y aurait un capteur d’empreintes digitales également sur la coque arrière.

Un smartphone vieillot dès son lancement ?

Malgré son nom, le HTC Desire 20 Pro n’est peut-être pas si « pro » que ça. D’après la dernière information que nous avons vue, il fonctionnera avec un Snapdragon 675 associé à 6 Go de RAM, et aura des spécifications d’un smartphone de milieu de gamme de l’année 2019… Autre élément notable, il sera lancé avec Android 10, qui date également de 2019. Quant à l’écran, attendez-vous à un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution full HD+.

L’actuel PDG de HTC a reconnu l’échec de la société à innover dans le domaine du secteur du mobile et a promis de continuer à essayer. Son événement du 16 juin sera la première preuve de ces efforts. Espérons qu’elle sera bien meilleure que ce que nous avons entendu jusqu’à présent. Pour rappel, le dernier smartphone de HTC destiné à une utilisation commerciale par tous était le U12+. Le HTC U12+ a été lancé en 2018 et comportait un processeur Snapdragon 845 de Qualcomm sous le capot. Le smartphone était équipé de deux caméras à l’arrière et de deux caméras à l’avant. Son prix était d’environ 450 euros en 2018.