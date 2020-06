EA Access arrive sur Steam cet été, certains jeux sont disponibles dès maintenant

Enfin, Electronic Arts a apporté quelques éclaircissements sur le moment où EA Access sera lancé sur Steam. EA Access sera disponible pour Steam cet été, a déclaré l’éditeur du jeu dans une déclaration faite ce week-end. On ne sait pas exactement quand il sera disponible ni combien il coûtera, mais c’est la première fois que EA fait référence à la relation prévue avec Steam depuis des mois.

À l’automne dernier, EA a annoncé son intention de mettre son service d’abonnement de jeux à la disposition de Steam ce printemps, mais est resté silencieuse depuis, ce qui a suscité des questions dans toute l’industrie sur le statut du lancement.

Le passage à Steam représente un changement important pour EA. Auparavant, la société n’offrait aux joueurs PC que l’accès à ses titres sur son propre service Origin, mais comme la popularité de Steam a continué à dépasser largement toutes les autres et que celle d’Origin a faibli, la société se tourne vers Steam pour attirer davantage de joueurs PC.

« Nous voulons qu’il soit facile de jouer aux jeux que vous aimez, où que vous vouliez jouer », a déclaré Mike Blank, vice-président senior de la croissance stratégique d’EA, dans un communiqué. « Fournir des jeux à la communauté Steam est une étape importante pour atteindre cet objectif ».

Cependant, l’une des grandes questions qui entourent la décision d’EA est de savoir quel sera le prix de l’accès à EA sur Steam. Le service coûte 5 euros par mois ou 30 euros par an sur la Xbox One et la PlayStation 4, ce qui donne aux joueurs l’accès à des jeux, des essais et d’autres contenus gratuits.

Le plein de jeux ?

Si vous ne le savez pas déjà, EA Access est un service par abonnement qui vous permet de jouer à des jeux d’Electronic Arts sans avoir à payer le coût total de chaque jeu. Il offre également d’autres avantages tels que des réductions, des avantages dans le jeu et bien d’autres encore.

EA a fait son annonce en même temps que le lancement de plus de 25 jeux sur Steam et la promesse d’encore plus de titres à venir sur le service dans les prochaines semaines. Le premier lot de jeux comprend Dragon Age : Inquisition et Dragon Age II, ainsi que Need for Speed Heat et Crysis 3. EA n’a pas précisé quels autres jeux seront disponibles sur Steam dans les versions ultérieures. EA a déclaré qu’il partagera davantage sur ses plans pour Steam et EA Access lors de son événement EA Play Live à 16 h PT le 18 juin. EA avait prévu d’organiser l’événement le 11 juin, mais a choisi de le reporter pour soutenir le mouvement Black Lives Matter et les protestations contre l’injustice raciale dans les villes des États-Unis.