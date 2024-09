HTC VIVE Focus Vision XR : Le retour en force d’HTC dans la VR ?

Autrefois leader dans le domaine de la réalité virtuelle, HTC, revient sur le devant de la scène avec le VIVE Focus Vision, un casque conçu pour répondre aux besoins des entreprises et des joueurs PC VR. Selon un communiqué de l’entreprise, des améliorations majeures et de nouvelles fonctionnalités ont été apportées afin d’offrir aux joueurs et aux utilisateurs professionnels une expérience immersive pour le PCVR et les jeux autonomes.

Le nouveau VIVE Focus Vision se destine aussi bien aux jeux et applications PC VR qu’à la réalité virtuelle autonome, la formation industrielle, la collaboration professionnelle et les applications de réalité mixte. HTC semble toujours principalement axé sur les entreprises, mais n’oublie pas les gamers cette fois-ci.

Le VIVE Focus Vision offre une impressionnante résolution de 2 448 x 2 448 pixels par œil (4 896 x 2 448 pixels combinée), surpassant ainsi le Meta Quest 3, le Valve Index et le Meta Quest Pro. Cependant, il reste en deçà du Apple Vision Pro, qui affiche « 23 millions de pixels » selon Apple, contre environ 12 millions pour le casque HTC.

Il propose également un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et un champ de vision jusqu’à 120 degrés, avec une mise à jour promise pour atteindre 120 Hz en mode DisplayPort fin 2024. Il est doté d’un système de suivi oculaire intégré, de sorte que les utilisateurs pourront partager le casque avec d’autres personnes, et il est indiqué qu’il ajustera automatiquement la distance interpupillaire des lentilles pour obtenir des images optimales à chaque fois.

VIVE Focus Vision, des caractéristiques techniques solides

Le casque est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, de 12 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’un emplacement pour carte microSD (jusqu’à 2 To supplémentaires), de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C, du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6 (Wi-Fi 6E selon les pays). La batterie principale est remplaçable à chaud et offre une autonomie « jusqu’à deux heures ».

HTC met en avant le mode DisplayPort pour PCVR, permettant une connexion directe à une carte graphique PC pour des visuels sans perte. Les gamers et les professionnels peuvent ainsi profiter du contenu tel que conçu par les développeurs, sans dégradation de la qualité. C’est idéal pour les joueurs PC VR disposant d’une collection de jeux SteamVR, ainsi que pour les entreprises souhaitant offrir une expérience immersive puissante.

Shen Ye, responsable mondial des produits HTC Vive, a déclaré : « Le VIVE Focus Vision vous offre le meilleur des deux mondes, avec des capacités autonomes exceptionnelles et la prise en charge du mode DisplayPort pour des expériences PCVR sans perte visuelle ».

Une féroce concurrence

Malgré les atouts du VIVE Focus Vision pour le PC VR, la concurrence est rude. On trouve le Valve Index vieillissant à partir de 799 euros, et le PlayStation VR2 à 599,99 euros fonctionne désormais sur PC avec l’adaptateur officiel à 60 euros. Les Meta Quest 2, Quest 3 et Quest Pro peuvent également être utilisés avec le PC VR. Le suivi oculaire, absent du VR2 (sur PC), du Quest 2, du Quest 3 et de nombreux autres casques, est un atout pour le Focus Vision. Il faudra attendre les tests pour voir s’il se montre compétitif face aux autres options PC VR.

Les précommandes du VIVE Focus Vision sont ouvertes chez HTC, incluant un kit VIVE Wired Streaming gratuit pour DisplayPort (normalement à 189 euros), au prix de 1 199 euros. Le HTC Vive Focus Vision sera en vente à partir du 1er octobre.