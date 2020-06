iOS 14 pourrait permettre aux utilisateurs d’iPhone d’enregistrer leurs appels téléphoniques

Apple devrait dévoiler iOS 14 à l’automne de cette année, et bien que la société s’efforce de ne pas dévoiler le moindre détail concernant cette mise à jour du système d’exploitation, des fuites de versions que certaines personnes ont déjà obtenues nous permettent d’examiner de plus près la gamme de fonctionnalités à venir.

Et l’une des fonctionnalités surprenantes pourrait être l’enregistrement des appels, selon un rapport du site chinois IT Home. Il va sans dire que nous devons prendre cela avec une bonne dose de scepticisme, bien qu’une capture d’écran qui a été publiée dans le rapport semble suggérer qu’une première version de cette fonctionnalité a déjà été mise en œuvre dans une version d’iOS 14.

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « Phone and Facetime Calls » et selon la description qu’Apple aurait ajoutée à l’application « Réglages », elle « permet d’enregistrer tous les appels entrants et sortants sur cet appareil ».

Il va sans dire que l’enregistrement des appels peut ne pas être légal dans certains pays, et Apple elle-même essaie d’éviter tout problème qui pourrait être causé par l’ajout de cette fonctionnalité.

La mise à jour s’accompagne donc d’un avertissement dans l’écran des paramètres qui souligne que les utilisateurs sont les seuls responsables de l’enregistrement des appels. « Vous reconnaissez et acceptez qu’il est de votre responsabilité d’informer toutes les parties de l’appel qui est enregistré et vous acceptez de vous conformer à toutes les lois applicables dans la juridiction concernant l’enregistrement des appels pendant que l’enregistrement audio des appels est activé », peut-on lire dans l’avertissement.

iOS 14 bientôt présenté ?

Mais, l’une des choses sur lesquelles Apple aime se vendre serait l’engagement de la société à respecter la vie privée de l’utilisateur, c’est pourquoi on peut s’interroger sur la véracité de cette rumeur. Si celle-ci s’avère exacte, le géant à la pomme croquée pourrait se mettre en danger face aux défenseurs de la vie privée.

Bien sûr, l’enregistrement des appels est déjà possible avec des applications tierces, mais le temps dira si Apple veut vraiment offrir cette fonctionnalité en natif. iOS 14 devrait voir le jour en septembre, mais une version preview sera probablement présentée par Apple elle-même lors de la conférence WWDC qui se tiendra plus tard dans le mois — 22 juin.