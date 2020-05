HTC prévoit de lancer un smartphone 5G en juillet, mais uniquement à Taïwan

Si vous vous demandez si HTC est toujours en vie, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes probablement pas le seul à le penser. Bien sûr, la société est toujours en vie, mais vous n’en entendez parler que si vous suivez régulièrement l’actualité autour de la réalité virtuelle.

En ce qui concerne les smartphones, HTC n’a pas lancé un seul smartphone notable depuis plus d’un an. La situation pourrait changer en juillet avec le lancement de son premier téléphone 5G. Mais avant de vous emballer, si jamais c’était le cas, il ne devrait pas sortir en dehors de Taïwan.

Presque tous les fabricants de smartphones ont un smartphone 5G sous une forme ou une autre, ou du moins les fabricants ayant des modèles haut de gamme à vendre. Même Sony, qui peut être classé avec HTC parmi les fabricants « zombies », possède un smartphone 5G, ou du moins dans le cas étrange où le Xperia 1 II est livré avec la caractéristique.

HTC avait promis au début de l’année de prendre bientôt le train en marche, mais n’a jamais vraiment indiqué quand.

Un nouveau rapport suggère maintenant que HTC a choisi le mois de juillet pour cela, ne serait-ce que pour le fait qu’il y aura un lancement national de produits 5G ce mois-là. Cela suggère que le smartphone 5G de HTC sera ciblé sur son marché national et a peu de chance d’atteindre d’autres rivages, d’autant plus que le support à la 5G n’est pas cohérent dans le monde entier.

Vous ne pourrez jamais l’acheter !

En dehors de la capacité 5G, on sait peu de choses sur ce futur smartphone, en particulier s’il sera considéré comme « haut de gamme » ou non. Heureusement pour HTC, Qualcomm dispose des Snapdragon 765 et 768 qui lui permettent de proposer la 5G sur un smartphone de milieu de gamme.

Cela ne veut pas dire que HTC n’a pas de nouveau smartphone prévu en dehors de cela. Le mois dernier, on a entendu parler du HTC Desire 20 Pro et la même source suggère que ce smartphone sera lancé en juin. Cependant, il aura très probablement des caractéristiques de fin 2019 qui le rendront sans doute assez inutile pour de nombreux acheteurs.