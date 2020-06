Le OnePlus 8 Pro fait sortir Galaxy S20+ du top 10 de DxOMark

DxOMark est l’un des sites Internet les plus approfondis sur les tests de caméras, qui soumet les caméras des smartphones à divers scénarios de test. Le site Web a maintenant examiné le OnePlus 8 Pro et publié ses conclusions. OnePlus a toujours été connu pour ses smartphones haut de gamme et abordables, même si cela a légèrement changé depuis un an environ. Néanmoins, elle n’a pas été reconnue et vantée pour les caméras de ses smartphones, mais cela aussi a changé. Et heureusement pour nous, c’est pour le meilleur.

Le OnePlus 8 Pro de cette année semble être une amélioration modeste et progressive par rapport à son prédécesseur en ce qui concerne le domaine de la photo. Mais, cela a été plus que suffisant pour lui permettre de grimper les échelons et même de faire reculer le Galaxy S20+, plus onéreux, de sa dixième place.

En effet, le labo d’étude a donné un score de 119 points au smartphone, le plaçant à la 10e place. Il est également apparu devant tous les derniers modèles d’iPhone, à l’exception de l’iPhone SE, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen. Ce classement signifie qu’il se situe juste derrière le Huawei Mate 30 Pro et le Xiaomi Mi CC9 Pro Premium ainsi que le S20 Ultra et le Huawei P40 Pro.

On dit que tout se trouve dans les détails, et cela semble être en effet le cas avec ce OnePlus 8 Pro. Si l’on considère les spécifications de la caméra, il n’y a peut-être rien d’excitant à la lecture de celles-ci cette année. Un capteur principal plus grand, un objectif ultra-large plus large, et même le curieux capteur infrarouge à « filtre couleur » ont certainement contribué à améliorer les clichés qui prend.

De bonnes performances sur la photo

DxOMark a salué les solides performances du OnePlus 8 Pro en termes d’exposition et de précision des couleurs, lui donnant un score de 126 points dans le domaine de la photo. Bien qu’il ait un peu failli à l’estimation en profondeur et aux prises de vue de nuit, les performances globales du smartphone lors de la prise de photos sont suffisamment décentes pour inquiéter des acteurs établis comme Huawei et Samsung en matière de prix. Il est certainement loin d’être le meilleur, mais DxOMark ne peut pas identifier de défaut majeur qui pourrait ruiner les images qu’il produit.

Mais tout n’était pas parfait, car la société de test a déploré la balance des blancs du smartphone, le découpage des hautes lumières dans les scènes « difficiles », les artefacts sur les bords des clichés ultras larges, ainsi que l’exposition et le bruit dans les prises de vue en basse lumière.

En outre, DxOMark a estimé que le zoom était un domaine d’amélioration pour le OnePlus 8 Pro, en mentionnant que ses capacités de zoom ne défiaient pas les meilleurs à cet égard.

Il excelle en vidéo

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que DxOMark classe ses performances vidéo au cinquième rang, ce qui est exceptionnellement difficile à obtenir. En plus des mêmes performances en matière d’exposition et de couleurs, le système EIS basé sur le gyroscope produit des vidéos stables, et l’autofocus a été remarqué pour garder les sujets nets même en mouvement.

Le OnePlus 8 Pro a beaucoup de concurrence dans ce domaine, en particulier de la part de certains comme Xiaomi et OPPO dont les fleurons se vendent souvent moins cher. Cependant, pour certains marchés, les deux derniers ne sont même pas une option. Cela dit, on peut être confiant que OnePlus rattrape enfin les grands dans une compétition qui est devenue le point de mire du marché des smartphones depuis quelques années maintenant.