La Apple Card pourrait faciliter l’achat d’iPad ou de Mac

Les heureux propriétaires d’une Apple Card (toujours pas disponible en France) pourront bientôt payer leurs achats de produits Apple tels que les iPad et les Mac par des versements sans intérêt. Apple prévoit de lancer la nouvelle fonctionnalité Apple Card dans les semaines à venir, a indiqué Bloomberg, citant des sources familières en la matière. Ce service devrait inciter davantage de clients à demander la Apple Card, tout en stimulant les ventes de produits Apple en facilitant leur paiement.

Selon les sources, l’Apple Card permettra à ses détenteurs de répartir le coût des produits Apple sur plusieurs mois, sans frais supplémentaires, à l’instar de l’abonnement de 24 mois sans intérêt pour l’iPhone qui a été lancé en décembre. Ils ont affirmé que les iPad et leurs claviers, les Mac et l’écran XDR Display, ou encore l’Apple Pencil peuvent être achetés avec un plan de 12 mois, tandis qu’un plan de 6 mois sera offert pour les AirPods, les Apple TV et les HomePod.

Les clients géreront les paiements des versements sans intérêt par le biais de la section « Apple Card » de l’application Wallet, les frais devant être inclus dans la facture mensuelle de l’Apple Card. Selon les sources, des réductions pour le secteur de l’éducation peuvent être appliquées au service.

Bien sûr, rien de tout cela n’est officiel tant qu’Apple ne l’a pas confirmé, mais cela semble être une bonne idée — non seulement cela donnerait aux gens plus de flexibilité pour acheter du matériel Apple, mais cela pourrait aussi susciter davantage d’intérêt pour la Apple Card.

Les détails obtenus par Bloomberg suggèrent que le programme pourrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Autrement dit, nous pourrions avoir une telle annonce lors de l’événement virtuel WWDC 2020 qui aura lieu le 22 juin.

Avantages de l’Apple Card

Pour rappel, la Apple Card fonctionne comme une carte de crédit que les gens peuvent demander directement depuis leur iPhone. Apple s’est associée à Goldman Sachs en tant que banque émettrice et à Mastercard pour soutenir son réseau mondial de paiement.

La Apple Card, une fois approuvée, peut être utilisée en quelques minutes, partout où Apple Pay est accepté. En outre, les utilisateurs du service reçoivent une carte physique en titane qui peut être utilisée ailleurs.

Les titulaires d’une Apple Card bénéficient d’une remise numéraire pouvant aller jusqu’à 3 %, avec des fonctions de sécurité et de confidentialité liées à l’iPhone du client. Enfin, l’Apple Card s’améliore également au fil du temps avec davantage de fonctionnalités, comme le fameux plan de paiement sans intérêt pour un plus grand nombre de produits Apple.