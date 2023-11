DxOMark donne la première place au MacBook Pro M3 de 14 pouces

Lorsqu’il s’agit d’attribuer des notes fiables à du matériel, DxOMark a toujours été le chef de file dans ce domaine. Dans le cadre de son évaluation, le site Web note différents smartphones, ordinateurs portables et même haut-parleurs. Récemment, DxOMark a mis à jour le classement des meilleurs ordinateurs portables disponibles aujourd’hui, selon ses tests.

Il apparaît désormais que le nouveau MacBook Pro (14 pouces, M3 Pro, 2023) d’Apple, basé sur le M3 Pro, est en tête avec un total de 148 points. Le nouveau MacBook Pro (M3) obtient les meilleurs résultats dans diverses catégories de tests. Il s’agit notamment des performances de la caméra (webcam frontale), de la qualité de l’affichage, ainsi que de la musique et de la vidéo (expérience multimédia).

Selon la page de test, le MacBook Pro (M3) offre aux utilisateurs l’une des meilleures caméras frontales pour un ordinateur portable, avec un score de 135 points. L’écran reçoit un total de 156 points, tandis que les haut-parleurs sont présentés comme ayant une « dynamique audio exceptionnelle et un équilibre tonal agréable » avec 144 points.

Avec un écran mini-LED aussi performant, il n’est pas surprenant que DxOMark ait attribué à l’ordinateur portable la meilleure note pour la musique et la vidéo.

Si les MacBook sont extraordinaires, ils présentent des différences essentielles qui ne conviennent pas à tout le monde. Beaucoup aiment jouer aujourd’hui, et bien que des titres AAA comme Resident Evil Village et Shadow of the Tomb Raider soient arrivés sur macOS, vous ne pouvez pas jouer aussi bien sur macOS. En clair, bien qu’il soit possible d’utiliser l’émulation, de nombreux jeux populaires ne fonctionnent tout simplement pas, et même en tant que joueur occasionnel, vous seriez déçu par le manque de jeux fonctionnant en mode natif sur macOS.

Convient-il à tout le monde ?

Globalement, si les inconvénients de macOS ne vous dérangent pas et que vous êtes prêt à utiliser des logiciels et des jeux optimisés pour MacBook, alors le MacBook Pro est peut-être le meilleur ordinateur portable pour vous. Dans tous les autres cas, ne vous inquiétez pas, car il existe de nombreux ordinateurs portables Windows étonnants.

Que pensez-vous du fait que DxOMark ait classé le nouveau MacBook Pro M3 à la première place ? Êtes-vous d’accord avec leurs résultats et leurs tests ?