Apple brevette comment créer un selfie de groupe quand personne n’est à proximité

La distanciation sociale ou physique, bien qu’elle ne soit pas une assurance, est l’un des moyens les plus simples d’empêcher la propagation du coronavirus COVID-19. Cependant, ce n’est pas l’une des mesures les plus faciles, comme les gens l’ont réalisé après des mois ou même des semaines de privation d’interactions sociales étroites. C’est l’une des raisons pour lesquelles les plateformes de chat vidéo sont en plein essor, mais cela ne résout pas une activité sociale importante, à savoir les selfies de groupe. Heureusement, Apple a apparemment une idée sur la façon de résoudre ce problème, mais reste à voir si elle a réellement l’intention de le faire.

Apple vient d’obtenir un brevet pour un logiciel qui générerait des « selfies de groupe synthétiques ». Ce pourrait être un moyen de prendre des selfies de groupe pour les réseaux sociaux, même si vous essayez de rester socialement distant de vos amis sans que tout le monde ait à s’entasser autour d’une seule caméra pour obtenir la prise de vue.

Selon la demande de brevet, découverte Patently Apple, un utilisateur d’un appareil Apple (il n’est pas clair si la fonction sera disponible sur les iPad, les iPhone ou les deux) pourrait inviter d’autres personnes à participer à un selfie de groupe, et le logiciel les arrangerait ensemble en une seule image. Ce selfie pourrait inclure des photos, des images vidéo stockées ou des images en direct. Les utilisateurs pourraient conserver le selfie original ainsi que la version de groupe, et l’utilisateur original et les destinataires de l’image de groupe pourraient modifier le selfie, par exemple, en se mettant dans une position différente dans le groupe.

Voici à quoi cela ressemblerait, selon la demande de brevet :

Même si l’idée d’un selfie socialement distant semble parfaite pour un moment où une pandémie mondiale restreint les rassemblements sociaux, il y a fort à parier que le concept n’a pas été développé spécifiquement dans l’état actuel des choses ; Apple a déposé sa première demande de brevet en 2018 et il vient d’être délivré le 2 juin.

Un simple brevet

Comme toujours, je dois souligner qu’à ce jour, la fonction existe actuellement en tant qu’idée sur les pages d’un document, il n’y a donc aucune garantie qu’elle se retrouve un jour sur un iPhone ou un iPad. Mais avec la pandémie actuelle qui suscite un intérêt supplémentaire pour cette idée, c’est certainement quelque chose que l’équipe dirigeante d’Apple pourrait vouloir explorer pour aider les amis et la famille à se connecter lorsque les circonstances les séparent.

Malheureusement, rien n’indique quand ou comment Apple pourrait décider d’utiliser le logiciel, ni si les selfies de groupe synthétiques deviendront un jour une chose.