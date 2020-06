Le Epic Games Store pourrait venir sur Android et iOS

Epic Games est l’un des plus grands noms du marché des jeux vidéos, non seulement pour ses titres publiés, mais aussi grâce à son moteur de jeu Unreal qui est utilisé dans des centaines, voire des milliers de jeux. Cette réputation lui a certainement donné suffisamment de poids dans le secteur pour faire entendre sa voix sur certains sujets litigieux comme le partage des revenus et les boutiques d’applications. Bien qu’elle ait pratiquement jeté l’éponge sur ces derniers pour obtenir Fortnite sur le Google Play Store, elle pourrait bien riposter encore plus fort en faisant passer sa propre boutique d’applications Epic Games Store sur le mobile.

Depuis sa création en 2018, le Epic Games Store a bouleversé le marché des jeux numériques comme aucun autre. Son flux constant de remises et de cadeaux a attiré beaucoup de monde vers la plateforme. Aujourd’hui, il semble que Epic veuille faire une percée sur le marché très lucratif des jeux sur mobile.

Cette décision est en quelque sorte la deuxième et plus grande attaque de Epic contre Google et son écosystème Google Play Store. En particulier, il n’est pas d’accord avec la « taxe » de 30 % que Google continue de prélever sur les applications payantes, bien qu’il n’ait ironiquement aucun problème à payer cette taxe sur l’App Store d’iOS. La raison de Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, est qu’Apple mérite cette réduction pour les innovations et les mesures de sécurité qu’elle développe pour son App Store, ce qui est tout aussi controversé en ce qui concerne Android.

Après avoir si longtemps ignoré le Play Store de Google, Epic a fini par céder et a accepté les conditions de Google pour que Fortnite soit sur le Play Store. Apparemment, ce n’est qu’une trêve momentanée, car GameSpot rapporte que l’entreprise veut apporter sa propre boutique de jeux à la fois sur Android et sur iOS. L’intention déclarée de Sweeney est, bien sûr, de créer ce qu’il présente comme une alternative « vraiment intéressante ».

Il entend surtout par là un autre type de partage des revenus qui, pour être juste, donne aux développeurs une somme globale plus importante. Bien que Epic lui-même ait peu de jeux pour mobiles, son moteur Unreal continue de rivaliser avec Unity 3D, tant sur les ordinateurs de bureau que sur les mobiles.

Une réelle alternative ?

Le Epic Games Store sur mobile pourrait également bénéficier du partenariat de l’entreprise avec Tencent — un mastodonte du marché des jeux sur mobile. Tencent pourrait même diffuser certaines exclusivités sur le Epic Games Store pour attirer les joueurs vers la plateforme. La méthode habituelle de Epic consistant à distribuer des jeux gratuitement ne fonctionnera pas aussi bien, car la plupart des titres populaires sur mobile sont gratuits.

Si Epic ne devrait pas avoir de problème pour proposer sa boutique sur Android, pour iOS la tâche s’annonce plus complexe. En effet, la Epic Games Store pourrait se heurter à de nombreuses politiques de sécurité établies. Apple, en particulier, interdit toute boutique tierce, que ce soit pour les jeux ou même pour les ebooks. Alors qu’Android, certifié par Google, a une politique plus souple, les applications installées en dehors du Google Play Store sont souvent suspectées d’être des applications potentiellement dangereuses.

Tim a été très discret sur les détails et n’a pas mentionné de date de sortie.